Anticipazioni Uomini e Donne, bufera contro Giovanna, lei sceglie ma il web si rifiuta di vedere la puntata, il motivo (FOTO)

Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di scoprire, domani Giovanna farà la sua scelta, ma sul web è scoppiata una bufera. Molte persone hanno ribadito che non guarderanno affatto la puntata in quanto delusi da ciò che verrà trasmesso.

Tutto è nato al di sotto del post su Instagram pubblicato sulla pagina ufficiale del programma. In tale post sono presenti le due sedie rosse poste al centro dello studio e l’annuncio inerente la scelta. Al di sotto di tale contenuto è scoppiato il caos.

La bufera contro la scelta di Giovanna a Uomini e Donne

Il profilo Instagram di Uomini e Donne ha pubblicato un post inerente Giovanna al di sotto del quale è scoppiata una bufera. La tronista è stata presa di mira da molti utenti a causa della sua decisione. La puntata inerente la fase conclusiva del suo percorso andrà in onda oggi, lunedì alle 14.45 su Canale 5 ma, in questi giorni, sono già trapelate le anticipazioni in merito a quello che vedremo. Ebbene, stando a quanto emerso, pare proprio che la ragazza abbia optato per Sammy Hassan, facendo tornare l’Alchimista a casa con un pugno di mosche.

Questa scelta, però, è stata fortemente contestata dalla maggior parte dei telespettatori. La maggior parte degli utenti ha detto che non guarderà la puntata. Il fatto che Giovanna abbia scelto Sammy farebbe crollare drasticamente il suo personaggio. Da ragazza fortemente orientata a trovare una brava persona che le voglia bene, l’Abate è caduta nel classico cliché di donna attratta dal bad boy. (Continua dopo il post)

La reazione di Sammy Hassan

Proprio per tale ragione, pare che la puntata che andrà in onda domani perderà moltissimi telespettatori. La bufera sollevata contro Giovanna di Uomini e Donne, però, non sembra minimamente scalfire Sammy. Quest’ultimo, infatti, sta continuando a pubblicare dei post e delle IG Stories ironici utilizzando il suo cavallo di battaglia “My Friend”. Diverse persone si sono accinte al di sotto di uno di questi contenuti per fare dell’ironia in merito alla scelta dell’Abate.

Alcuni, infatti, gli hanno chiesto se si rivolge anche a Giovanna con questo appellativo. Il giovane, ovviamente, non ha potuto dare le risposte del caso, considerando che la puntata non è ancora andata ufficialmente in onda. Adesso non ci resta che attendere la messa in onda per capire come siano andate davvero le cose.