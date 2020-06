Gerry Scotti, retroscena sull’incidente di suo figlio Edoardo: “Me lo aspettavo…”

Gerry Scotti e le confessioni al Corriere della Sera

In queste ultime settimane Gerry Scotti lo abbiamo visto impegnato su due fronti: Striscia la Notizia che ormai è agli sgoccioli e giudice ad Amici Speciali. Qualche giorno fa il professionista pavese ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera parlando dell’emergenza sanitaria da Covid-19, quindi come sono cambiate le regole per andare a lavorare.

Ma anche del fatto che per poco non era rimasto bloccato in Polonia. Un po’ di tempo fa il conduttore di Caduta Libera ha preso un grosso spavento Gerry quando ha ricevuto la notizia dell’incidente del figlio Edoardo. Il ragazzo mentre si trovava in sella alla propria motocicletta, è stato vittima di un sinistro tremendo.

L’incidente in moto del figlio Edoardo

Gerry Scotti ha solo un figlio che ormai ha 28 anni. Edoardo, questo è il suo nome, un po’ di tempo fa è stato vittima di un brutto incidente mentre stava guidando la sua moto. Il ragazzo è stato vittima di un impatto molto violento riportando una frattura. La notizia ha totalmente sconvolto e terrorizzato il padre che si trovava a Mediaset per registrare una puntata di Striscia la Notizia.

In quell’occasione il collega di Michelle Hunziker fece un gesto davvero commovente, nobile e sincero che nessuno si sarebbe mai immaginato. Di cosa si tratta? In pratica l’artista ha svelato due retroscena riguardanti gli anni seguenti alla notizia ricevuta del sinistro in cui fu coinvolto il figlio.

Gerry Scotti rivela due retroscena inediti

In un’intervista, Gerry Scotti ha annesso che si sarebbe aspettato una cosa del genere, e ovviamente questo gli avrebbe causato il dolore più grande della sua vita. Nella chiacchierata col giornalista del magazine Oggi, nessuno si sarebbe mai aspettato che cosa è accaduto quando è venuto a conoscenza della terribile notizia.

Il tutto è accaduto a poche ore prima della registrazione di un nuovo appuntamento del tg satirico di Antonio Ricci, trasmissione che il pavese conduce ormai da oltre 20 anni. Gerry ed Edoardo hanno sempre avuto una forte passione per le motociclette, tuttavia padre e figlio hanno avuto delle discussioni rispetto alle regole stradali. Un occasione del sinistro in cui è stato coinvolto il 28enne la colpa non è di quest’ultimo ma di un’altra persona.