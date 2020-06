Il Paradiso delle signore replica 9 giugno: Silvia fa spiare Clelia, Ludovica fa una scenata

La puntata del Paradiso delle signore, che andrà in onda martedì 9 giugno, vedrà Silvia venire a conoscenza di una cocente verità. Il ritorno a Milano della Calligaris si protrarrà per diverso tempo e questo non farà certamente stare serena la Cattaneo.

Anche Ludovica, dal canto suo, ci tiene a rimarcare il territorio con Angela. L’ereditiera non tollera che la Barbieri stia tra i piedi di Riccardo. Marcello e Salvatore, invece, dovranno affrontare un giorno molto importante.

La decisione di Silvia al Paradiso delle signore

Nell’episodio del 9 giugno del Paradiso delle signore vedremo che la mattinata di Silvia non inizierà esattamente nel migliore dei modi. Suo marito Luciano l’informerà del fatto che Clelia si tratterrà a Milano ancora per un po’ di tempo. A causa del malore di Francesca Molinari, infatti, la Calligaris tornerà a ricoprire il ruolo di capo-commessa. Questo, ovviamente, genererà come conseguenza il fatto che la donna stia a stretto contatto con il ragioniere.

Allo scopo di tenere sotto controllo la situazione, Silvia chiederà ad Agnese di spiare tutto quello che fa la nuova arrivata. In questo modo, spera di sedare leggermente la sua irrefrenabile gelosia. Per il momento, però, Luciano sembrerà alquanto impassibile e tranquillo per il ritorno della sua ex amante, sta di fatto che sarà molto rispettoso e sincero nei confronti di sua moglie.

Spoiler 9 giugno: Marcello in difficoltà

Su di un altro versante, invece, vedremo che anche Ludovica non se la passerà molto bene. La fanciulla sarà preoccupata dalla troppa vicinanza tra Angela e il suo Riccardo. Per tale ragione, andrà al Circolo per mettere in guardia la Barbieri. Quest’ultima, infatti, farebbe bene a stare lontana dal Guarnieri. Dopo questa scenata di gelosia, nella puntata del 9 giugno del Paradiso delle signore, vedremo che l’attenzione si sposterà su Marcello e Salvatore.

A seguito della vittoria al totocalcio, i due si adopereranno per rilevare la caffetteria. Il Barbieri, però, comincerà a temere che la banca possa fargli dei problemi a causa della sua fedina penale. Il tempo trascorso in carcere potrebbe essere un deterrente in grado di far saltare i progetti dei due giovani. Per questa ragione, entrambi non riusciranno a trascorrere con serenità la giornata, in quanto troppo preoccupati dall’incontro in banca che si terrà il giorno successivo. Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come andrà a finire.