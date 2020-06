Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, la distanza li ha allontanati? (Foto)

Dopo circa quattro mesi di conoscenza all’interno degli studi di Uomini e Donne, Giovanni Longobardi e Veronica Ursida hanno deciso di uscire dal programma. L’intento era quello di proseguire al di là delle telecamere. Oltre al discorso della fiducia, che il cavaliere deve ritrovare, anche la distanza potrebbe essere un ostacolo non di poco conto.

Veronica Ursida, difatti, dovrà impegnarsi molto per far cadere le resistenze di Giovanni deciso ad abbandonare Uomini e Donne perché non vi aveva trovato i presupposti per una storia. Le ultime rivelazioni sull’ex fidanzato e l’arrivo di Luca, con le relative omissioni, ha poi gettato ulteriore benzina sul fuoco.

Veronica Ursida, missione complicata

Quella che attende Veronica Ursida al di fuori degli studi di Uomini e Donne pare essere una missione davvero complicata. Giovanni, l’uomo a cui è interessata, pare avere alcune remore nei suoi confronti. Lo abbiamo visto chiaramente discutere in maniera animata con Armando Incarnato sul ruolo dell’ex fidanzato della ragazza. Da alcune indiscrezioni, poi, pare che i due uomini abbiano sfiorato la rissa e che la produzione abbia dovuto tagliare alcune scene.

L’arrivo di Luca ha poi peggiorato le cose. Veronica Ursida ha omesso di dire che lo conosceva sui social ed in molti, compresi Tina Cipollari e Gianni Sperti, hanno ipotizzato un complotto tra i due per rimanere in studio. Insomma, la fiducia verso la donna da parte di Giovanni è ai minimi storici e sarà necessario fare di tutto per riportarla alla normalità.

Una distanza che non la spaventa

A complicare, nei fatti, le cose ci si mette anche la distanza tra i due. Veronica Ursida, infatti, vive e lavora a Roma mentre Giovanni Longobardi risiede in Campania. Una distanza non eccessiva, è vero, ma in una situazione come la loro in cui occorrerebbe una frequenza costante potrebbe risultare un problema. Per chiarire a tutti che non ha paura dei chilometri che li separano, Veronica ha postato una foto su Instagram in cui ha scritto il suo pensiero in merito. (Continua dopo il post)

“Non importa la distanza, le emozioni hanno largo raggio” ha scritto Veronica Ursida allegando una foto in cui, come sempre, appare in tutta la sua bellezza. Non è chiaro cosa pensi Giovanni di questa lontananza, nonostante il calciatore ed ex tentatore di Temptation Island VIP, abbia specificato come, pur uscendo insieme a Veronica, i due non lo stiano facendo in qualità di coppia. Come andrà? Lo vedremo nelle prossime settimane.