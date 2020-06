Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli contro Mediaset: “Non lo trovo corretto”

Sonia Bruganelli sbotta contro Mediaset

Da quando è scattata la pandemia da Covid-19 Mediaset ha rivoluzionato i palinsesti decidendo di mandare in onda delle repliche di programmi di successo. Ad esempio, nella fascia preserale ancora oggi sono trasmessi gli episodi in replica di Avanti un altro, menre il sabato sera Ciao Darwin.

E proprio sul varietà si è espressa Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Attraverso una lunga intervista di Gabriele Parpiglia su Giornalettismo.com, la produttrice si è lamentata con Mediaset.

Per quale ragione? Nonostante la trasmissione stia raccogliendo dei risultati strepitosi, battendo anche la concorrenza, la donna ha detto: “Ce offrissero almeno una bottiglia di champagne. Però arriva un momento in cui si dovranno fermare a mio avviso”. Secondo lei l’azienda del Biscione ha un programma senza tempo che funziona e lo manda in onda. Ma in questo modo per la Bruganelli non si preserva una propria risorsa perché la sovraespone. “Non è corretto a mio avviso”, ha tuonato Lady Bonolis.

L’aneddoto su Ciao Darwin

Intervistato dal caro amico Gabriele Parpiglia, Sonia Bruganelli ha confessato qualcosa di inedito sul marito Paolo Bonolis quando lo vede presentare Ciao Darwin. Tra le righe del Giornalettismo.com, la produttrice ha asserito: “E’ meraviglioso vederlo in onda adesso perché vedo in tv Paolo sempre più giovane. A volte anche con look e capelli diversi”. Subito dopo la proprietaria di SDL 2005 ha svelato un aneddoto che riguarda la sua dolce metà e appunto il varietà del sabato sera.

Il programma è stato creato nel lontano 1997 e proprio Maurizio Costanzo, direttore di rete, che ha spinto per mandarlo in onda. “Era l’anno in cui lavoravo in redazione, Paolo l’ho conosciuto in quell’anno, era moderno, avanti. Per argomenti e tematiche”, ha affermato Lady Bonolis.

Sonia Bruganelli parla di progetti futuri e della quarantena

Nel corso della lunga intervista Sonia Bruganelli ha parlato dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e i suoi nuovi progetti con SDL Tv. Per tutta la quarantena, lei e il marito Paolo Bonolis hanno realizzato delle dirette Instagram per fare compagnia ai loro fan. Inoltre i due hanno creato un nuovo format che va ancora in onda, dal titolo ‘La stanza del medico’.

Ma tornando ai live su IG, la produttrice ha confessato che le più divertenti sono state quelle con Francesco Totti e poi quelle con Antonio Cassano e Adani. “Finivamo dritti a Striscia la notizia. Il calcio è la sua passione. Ricordo con piacere anche quella con Giorgio Panariello”, ha concluso la donna.