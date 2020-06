Veronica Burchielli fa confessioni su Alessandro: “Rapporti chiusi del tutto, ma…” (FOTO)

La storia tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino è, ormai, volta al termine, ma i fan continuano a fare delle domande alla fanciulla per capire se ci sia la possibilità di un ritorno di fiamma. Nel corso di un botta e risposta con i fan, la ragazza ha soddisfatto tutte le curiosità.

Stando a quanto emerso, non c’è alcuna possibilità di riappacificazione tra i due, ma Veronica ha fatto anche altre rivelazioni. A quanto pare, la ragazza è pronta a cimentarsi in nuove esperienze. Vediamo tutti i dettagli.

Veronica parla di Alessandro

Veronica Burchielli ha risposto a delle curiosità dei fan e tra le varie domande, ovviamente, ne sono uscite anche alcune legate ad Alessandro. Un utente in particolare le ha chiesto di svelare se si sia più sentita con Zarino in tutto questo tempo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto di no, in seguito ha aggiunto una didascalia volta ad aggiungere ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

La protagonista ha detto che apprezza molto il calore e l’affetto dei fan, i quali sperano ancora in un ipotetico riavvicinamento tra i due. Molti, infatti, gradivano moltissimo i due giovani come coppia ma, molto spesso, ciò che si vede da fuori non è lo stesso di quanto accade realmente. Questo sembra essere stato proprio il caso della Burchielli e di Zarino. Ad ogni modo, la fanciulla ci ha tenuto a chiarire che, in ogni caso, tra loro è rimasto il rispetto reciproco, ma nulla di più. (Continua dopo la foto)

La Burchielli si apre a nuovi amori

Con il passare del tempo, poi, Veronica Burchielli ha anche imparato a dimenticare completamente Alessandro aprendosi a nuove possibilità. Nel contenuto in question, infatti, la ragazza ha aggiunto una frase che ha lasciato intendere che sia pronta a nuove conoscenze. La dama ha ammesso che se dovesse capitarle qualche nuova opportunità in amore, sarebbe ben lieta di accoglierla.

In questo periodo, Veronica sembra essere molto serena e in pace con se stessa. Proprio di recente ha parlato di alcuni problemi alimentari che ha avuto in passato e da cui, fortunatamente, è completamente uscita. Adesso mangia con regolarità ed ha anche acquistato qualche kilo in più che, tuttavia, non le dispiace affatto, anzi, Per lei questi non sono altro che segnali di una netta ripresa anche psicologica.