Il giovane Montalbano puntata 15 giugno 2020: Salvo lascia Mery

Il giovane Montalbano torna in replica su Rai 1 il 15 giugno 2020. Stando alle anticipazioni, il commissario dovrà fare i conti con la sua relazione d’amore. Mery, la sua fidanzata storica, non sembra più soddisfare le aspettative e l’ideale di vita di Montalbano. Mentre Salvo riflette sul da farsi, un nuovo complicato caso terrà alta la sua attenzione.

Nel frattempo, al commissariato arriverà Mimì, un donnaiolo incallito che non stringerà con Montalbano un buon rapporto per via della diversità di carattere. Quando il nuovo vice commissario metterà gli occhi su Livia, la situazione si complicherà ulteriormente. Di seguito, la trama dell’episodio e dove rivederlo.

Il giovane Montalbano puntata 15 giugno 2020

Le anticipazioni della serie Tv poliziesca della puntata in onda il 15 giugno su Rai 1 raccontano che Mery riceverà una brutta ed inaspettata notizia. Salvo non è più sicuro di ciò che prova per lei, nonostante siano stati insieme per tantissimi anni, fin dai tempi di Mascalippa. I fan de Il giovane Montalbano sanno che il commissario non è molto incline alla vita sociale e ha diversi lati spigolosi. Sarà anche per questo motivo che Salvo deciderà di chiudere la sua lunga relazione.

Nella puntata in programma il 15 giugno, Il giovane Montalbano soffrirà parecchio dopo aver lasciato la sua Mery. Tuttavia, una novità lo destabilizzerà non poco. Al commissariato infatti, arriverà una nuova leva che non mancherà di causare problemi. Il vice commissario, Mimì Augello, non avrà particolare feeling con Salvo, visto il suo carattere completamente opposto.

Mimì Augello in contrasto con Salvo

Il giovane Montalbano dovrà dunque trovare la forza per far fronte ad un periodo molto complicato della sua vita. Non solo ha lasciato la sua fidanzata storica, ma deve anche ”convivere” con il vice commissario Mimì, che di certo non gli farà molta simpatia. Salvo andrà su tutte le furie quando Augello non nasconderà il suo interesse per Livia, una donna che entrerà a far parte della vita di Montalbano grazie ad un complicato caso che dovrà risolvere.

Dal primo giugno, Il giovane Montalbano sta facendo compagnia ai telespettatori di Rai 1 con le repliche delle puntate. La serie Tv andrà in onda ogni lunedì in prima serata fino al 6 luglio 2020, quando verrà trasmessa l’ultima puntata in replica, salvo variazioni di palinsesto dell’ultimo minuto. Vi ricordiamo che tutti gli episodi possono essere visti in streaming accedendo al portale gratuito Rai Play o scaricando l’omonima app, dove sono disponibili le repliche di tante altre amate fiction.