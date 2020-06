Emma Marrone giudice di X Factor, la reazione di Maria De Filippi: “Nei suoi occhi ho visto…”

Emma Marrone giudice di X Factor 2020

Dopo una serie di rumors, finalmente è arrivata l’ufficialità: Emma Marrone è un giudice della stagione 2020 di X Factor. La cantante salentina verrà affiancata da Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika e condotta ancora una volta da Alessandro Cattelan. E proprio nel programma di quest’ultimo in onda su Sky Uno è stata svelata la nuova squadra dello storico talent show.

Come tutti ben sanno la cantante salentina ha trovato la popolarità grazie ad Amici, prima come allieva e successivamente anche come direttore artistico della Squadra Bianca. Quindi, parte del suo successo è merito di Maria De Filippi che ha creduto molto in lei. E a proposito di questo, come l’avrà presa la moglie di Maurizio Costanzo? A rivelarlo è stata la stessa 36enne ospite a ‘E poi c’è Cattelan’.

La reazione di Maria De Filippi

Ospite insieme agli altri tre giudici di X Factor 2020, Emma Marrone ha risposto alla domanda di Alessandro Cattelan, ovvero come l’ha presa la notizia Maria De Filippi. A quel punto la cantante salentina ha confessato che la conduttrice pavese è stata la prima persona a cui lo ha detto, prima ancora di dirlo alla sua famiglia.

Ma non è finita qui, la 36enne ha detto anche: “Lei era molto contenta, è orgogliossissima perché comunque mi ha scoperta lei, ha visto tutta la mia strada. Le ho detto che avrei fatto X Factor e ho visto veramente l’orgoglio nei suoi occhi”. Quindi la reazione di Queen Mary è stata quella che tutti si aspettavano, nessun rancore. L’ideatrice e presentatrice di Amici è solo orgogliosa e contenta quando un talento riesce a spiccare il volo una volta uscito dal suo programma.

Il ruolo del giudice di X Factor

Emma Marrone e gli altri tre giudici di X Factor avranno il compito di scegliere tre allievi da portare ai Live dopo una serie di selezioni. Si partirà con le Audizioni per poi passare al Bootcamp e Home Visit dove ne rimarranno solamente tre ragazzi.

Quindi la cantante salentina è pronta e soprattutto positiva per questa nuova avventura sul piccolo schermo. Anche se avrà un po’ d’emozione iniziale, di certo la 36enne non avrà di certo paura visto che il format le ricorderà molto Amici di Maria De Filippi.