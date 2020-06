Crisi Belen e Stefano, spuntano altri dettagli: nessun tradimento e gelosie: Il motivo è un altro (FOTO)

Continua a tenere banco la crisi che riguarda Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia ormai separata da alcuni mesi sta facendo impazzire il gossip e sopratutto i fan curiosi di sapere il motivo del loro addio. Fino al mese di aprile, la coppia sembrava aver ritrovato la propria serenità tanto che si è parlato anche dell’arrivo di un secondo figlio.

Belen è sempre stata molto innamorata di suo marito e sembrava lo stesso anche da parte di De Martino. Ma cosa è accaduto allora tra i due? Centrano davvero i tradimenti e le gelosie come hanno dichiarato alcuni loro amici? Nuove clamorosi retroscena arrivano direttamente dal settimanale Chi, che con foto ha documentato nuove ipotesi.

Nuove motivazioni sulla rottura tra Stefano e Belen

Continua la separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due continuano a restare lontani e a concentrarsi sul proprio lavoro. Dopo le tante insinuazioni sulle motivazioni della loro rottura, almeno momentaneamente, il settimanale ‘Chi’ ha rivelato clamorose novità. Secondo il noto rotocalco pare che la coppia non si sia detta addio per via dei tradimenti e gelosia da parte di De Martino. Dietro la loro rottura ci sarebbero problemi molto più intimi che riguardano solo loro due.

“I motivi della rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono ben altri. Si tratta di divergenze che riguardano soltanto loro e solo loro possono risolvere, ha dichiarato il giornalista di Chi. Il loro allontanamento avvenuto durante la quarantena è coinciso con le registrazioni di Made in sud. Per tale motivo, il giovane trentenne è dovuto ritornare nella sua città natale dove si trova ancora adesso. (Continua dopo la foto)

Il ballerino paparazzato in barca

Mentre Belen cerca di concentrarsi sul proprio lavoro, senza mai perdere d’occhio il piccolo Santiago, Stefano De Martino è stato beccato al mare. La modella argentina molto affranta per questa separazione improvvisa, sta cercando di andare avanti trovando appoggio e conforto insieme a sua madre e suo fratello.

Il giovane ballerino, invece, appare meno rammaricato, e ha deciso di rilassarsi nella sua splendida città, approfittando della bella giornata per un giro in barca. Paparazzato dai giornalisti in tenuta da spiaggia, è stato fotografato accanto a sua sorella Adelaide e un suo caro amico.