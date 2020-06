Belen Rodriguez ironizza sulla crisi con Stefano De Martino “spuntano le corna” (FOTO)

Belen Rodriguez il silenzio continua ma durante un set fotografico la showgirl ironizza

Belen Rodriguez proprio la scorsa settimana ha postato su Instagram un video in cui è apparsa oltre che parecchio seria, abbastanza sofferente e triste per un fatto che riguarda la sua vita privata. La showgirl Argentina ha chiesto di rispettare un suo momento di debolezza, accusando i paparazzi di essere eccessivi ed invadenti. Ha affermato che a causa loro ha spesso avuto problemi anche gravi e per questo motivo si è scocciata. Lo sfogo potrebbe avere a che fare con il matrimonio naufragato con Stefano De Martino.

Secondo il gossip, i due si sono lasciati e il motivo, non ancora rivelato, avrebbe a che fare con un tradimento.Né lui né lei hanno voluto dire la verità, scegliendo di mantenere il silenzio nel corso delle settimane. Però ieri la donna è apparsa su Instagram durante un servizio fotografico. Ha pubblicato uno scatto sul set in cui è evidente dietro la testa della donna ci sia un bel paio di corna. (Continua dopo la foto)

Belen Rodriguez i social sono con lei, l’invito a dimenticare tutto

Belen Rodriguez, il social Instagram è con lei. Belen ha ricevuto il sostegno dei suoi follower su Instagram che hanno indubbiamente pensato le corna siano state fatte da Stefano De Martino. Ecco perché la foto pubblicata dalla showgirl ieri è apparsa oltre che una foto ironica anche una conferma di ciò che si pensava. In molti hanno scritto a Stefano chiedendogli di ritornare indietro, di ritornare con la moglie, di farlo se non altro per il figlio Santiago che sta soffrendo a vederli distanti.

Altri hanno scritto anche a Belen invitandola a non commettere errori, a dimenticare quanto accaduto, anche se ci dovessero essere delle corna di mezzo. Ma sia lei che lui hanno preferito non rispondere e non aggiungere dettagli. L’unica differenza è che i follower hanno scritto a Belen con delicatezza e rispetto, mentre nei confronti di Stefano si è trattato di attacchi e rimproveri.

Ecco come sta trascorrendo questi giorni la showgirl Argentina

Ad ogni modo la donna sta trascorrendo queste settimane tristi e difficili in compagnia del figlio Santiago approfittando per stare con lui più tempo possibile. I cattivi hanno colto l’opportunità per accusarla di aver trovato il modo per trascorrere del tempo insieme al figlio che in alternativa non avrebbe mai visto.

insieme a loro due l’amico di Belen Mattia Ferrari che le sta tenendo compagnia. Anche nei confronti di Mattia sono state lanciate varie ipotesi che lo vedono come il nuovo compagno di Belen. Così la showgirl ha mostrato un loro momento di intimità, proprio il momento in cui l’uomo si trucca e al suo fianco c’è il figlio Santiago. Una serata di divertimento tra donne e bambino.