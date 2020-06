Pierluigi Diaco il suo gesto contro Katia Ricciarelli scatena l’ira del pubblico

Pierluigi Diaco, il baciamano a Katia non è piaciuto al pubblico

Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli stanno dando di che parlare sia sui social che ai giornalisti. Katia Ricciarelli è una delle più grandi artiste del mondo della televisione. Soprano, attrice, adesso conduttrice, sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere giudicata un’artista completa, non le manca niente.

Da qualche settimana ha avviato la sua nuova esperienza al fianco di Pierluigi Diaco nel programma Io e Te che va in onda tutti i giorni su Rai 1. A causa di questa scelta, ha dovuto lasciare il Lago D’Iseo e trasferirsi a Roma. Ma la donna ha rivelato che tutto questo non le pesa affatto, 5 giorni a Roma sono per lei uno spasso che si conclude poi con il ritorno nel suo meraviglioso lago. È una donna fortunata e sa di esserlo. Diaco l’ha scelta perché è chiara e diretta, non ha peli sulla lingua, dice tutto ciò che pensa senza avere alcuna paura. Non per niente la prima puntata di Io e Lei ha fatto boom di ascolti.

Il pubblico ha amato la Ricciarelli, così come anche il programma. Non ha amato invece Diaco che a quanto pare è continuamente attaccato e tacciato di egocentrismo dal pubblico. Il suo ultimo gesto poi ha creato un vero e proprio pandemonio.Quando Katia è entrata in studio, Diaco si è chinato verso di lei per farle il baciamano. Ha poi esclamato che loro possono avvicinarsi perché sono congiunti televisivi. Era una battuta che però il pubblico non ha colto come tale e lo ha accusato di non avere rispettato il distanziamento sociale.

Pierluigi Diaco, il pubblico pensa sia raccomandato

Pierluigi Diaco continua a ricevere soltanto critiche e a far nascere polemiche. Una delle ultime ha a che fare con il suo ingresso nel mondo televisivo Rai. Non c’è dubbio, secondo il pubblico che lo segue in TV, sul fatto che molto probabilmente sia stato raccomandato e abbia qualcuno di molto potente alle spalle.

Non è un conduttore adatto a presentare programmi importanti eppure dalla tv non si distanzia mai. Non è simpatico, è soltanto egocentrico ed antipatico quindi non può essere che la RAI abbia puntato su di lui per i risultati che ottiene parlando di ascolti. È come se dovesse stare in TV a prescindere dai risultati ottenuti. Infatti lo share dell’ultima puntata non è stato tra i migliori.

Katia Ricciarelli una sorpresa per il pubblico

Katia Ricciarelli invece è una donna sulla quale non tutti avrebbero puntato nei panni di conduttrice. Eppure ha dimostrato di valere tanto. Proprio durante il corso di una delle ultime puntate ha parlato del corona-virus e della quarantena, affermando che per lei qualcosa di positivo c’è stato.

A causa dei vari impegni non ha mai tempo per occuparsi del suo giardino e delle piante. In queste settimane invece ha avuto modo di vederle crescere dopo essersene presa cura per tempo.