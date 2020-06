Gemma Galgani, nuova foto sui social, “Forme da ragazzina..” (Foto)

Uomini e Donne ha chiuso la stagione da alcuni giorni ma Gemma Galgani fa sempre molto parlare di sé. I fans la seguono agguerritissimi ed ogni sua nuova foto fa il giro del web in un attimo. È quanto accaduto ad una foto che la Galgani ha postato su Instagram e che la vede, di spalle, sulla spiaggia intenta, presumibilmente, a raggiungere l’ombrellone.

Una foto che ha fatto aguzzare gli occhi a tutti i fans dato che Gemma Galgani mostra di avere un fisico invidiabile. Forme posteriori perfette. Un vero record per una 70enne che pare ringiovanita non solo nello spirito ma anche nel fisico.

Gemma Galgani, fisico da 40enne

Gemma Galgani continua a far impazzire i fans su Instagram. Dopo la foto in costume dello scorso anno che, in brevissimo tempo, ha fatto il giro della rete, tocca adesso ad un’altra foto che la ritrae, sempre al mare, intenta a camminare sulla spiaggia. Una foto fatta di spalle e che, inevitabilmente, ne sottolinea le forme ed evidenzia un lato B da fare invidia anche alle 40enni. Ne sarà contento Nicola Vivarelli! (Continua dopo la foto)

La foto in questione è accompagnata da una frase scritta dalla donna e ripresa da una canzone “Questo vento agita anche me” (da Il mare d’inverno di Loredana Bertè). Non è la prima volta che Gemma Galgani cerca di provocare i propri fans. Lo aveva fatto anche in passerella, negli studi di Uomini e Donne, sfilando nei panni di alcune delle donne più belle e sensuali della storia (come Kim Basinger in Nove settimane e mezzo).

La reazione dei fans

Come ovvio che sia e come sempre accaduto anche in passato, subito dopo aver postato la foto in spiaggia, Gemma Galgani è stata surclassata di commenti positivi e di like. Il suo fisico da 40enne, il suo atteggiamento, la gioia legata alla frequentazione con Nicola Vivarelli, hanno fatto scatenare i fans. Tra tutti i commenti tantissimi cuoricini, smile affettuosi, parole di stima e di augurio per il nuovo percorso con il suo “Sirius”.

Gemma Galgani, quindi, ha conquistato di nuovo gli apprezzamenti dei suoi followers che, sempre più numerosi, la seguono da tanti anni. Qualora la conoscenza con Nicola dovesse andare a buon fine, non rivedremo la dama torinese nella prossima stagione di Uomini e Donne. Un po’ presto per dirlo! Nel frattempo, una cosa è certa: la “coppia” ha appena rifiutato di partecipare a Temptation Island VIP.