Temptation Island 2020 spoiler, il Covid-19 stravolge il programma: ecco come potrebbe essere

In queste ore sono trapelati degli interessanti spoiler in merito all’edizione di Temptation Island 2020. A causa del Covid-19 pare ci saranno delle modifiche consistenti alla trasmissione più scottante dell’estate.

Solitamente le registrazioni si sarebbero dovute effettuare in questo periodo, per consentire la messa in onda nel mese di luglio. Come di consueto, inoltre, in questo periodo si dà spazio alle coppie non famose e, sul finire dell’estate, a quelle dei VIP. Ma vediamo come pare cambierà la situazione.

Come potrebbe cambiare Temptation Island 2020

A seguito di un’intervista rilasciata da Alfonso Signorini hanno cominciato a trapelare numerose notizie in merito al programma più caldo del periodo estivo. Gli spoiler su Temptation Island 2020 rivelano che potrebbe trattarsi di un’edizione molto particolare. Il primo aspetto da prendere in considerazione riguarda il fatto che pare si stia pensando di dare luogo ad un’unica versione combinata invece che a due. I motivi celati dietro questa scelta sarebbero essenzialmente due.

Il primo risiede nel fatto che, a causa dell’emergenza sanitaria, ci sono state molte difficoltà a fare i casting a causa degli impedimenti per le coppie provenienti dal nord di spostarsi al sud. In secondo luogo, poi, pare si voglia evitare di far in modo che la versione VIP, solitamente in onda a settembre, venga trasmessa in concomitanza del GF VIP di Alfonso Signorini.

Spoiler su data di inizio e coppie

Queste valutazioni, dunque, avrebbero portato alla drastica scelta di dare vita ad una stagione tutta nuova formata sia da coppie VIP sia NIP. Gli spoiler inerenti la data d’inizio di Temptation Island 2020 rivelano che le registrazioni dovrebbero partire il prossimo 20 giugno. La messa in onda televisiva, invece, sembra attualmente prevista per il 7 luglio. Alle redini è stato confermato Filippi Bisciglia, mettendo fuori dai giochi Alessia Marcuzzi, che aveva condotto la precedente edizione VIP del programma.

Sulle coppie, invece, c’è ancora parecchia reticenza da parte della redazione. Tra i vari nomi trapelati fino a questo momento ci sono quelli di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i quali sembrerebbero aver accettato di prendere parte a questa avventura. Stessa cosa per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, invece, hanno palesemente declinato l’invito di Maria De Filippi ritenendo il format poco incline alla loro personalità e alle ambizioni che hanno in questo periodo. Per ulteriori informazioni non ci resta che attendere i prossimi giorni.