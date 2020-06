Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, come sta andando fuori da U&D? (Foto)

La conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli ha concentrato su di sé l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne negli ultimi due mesi. Con la ripresa del programma a seguito delle restrizioni legate al Covid-19, infatti, il giovane marinaio ha iniziato a corteggiare sfrenatamente la dama torinese. Un rapporto a cui, però, in tanti non hanno creduto.

Troppa, secondo i più, la differenza di età. Come può un 26 enne essere interessato ad una donna di 44 anni più grande di lui? È questa la domanda che si sono posti in tanti non pensando minimamente che la coppia sarebbe arrivata alla fine della programmazione. Eppure è stato così, e non solo! Gemma e Nicola hanno lasciato Uomini e Donne insieme per frequentarsi fuori dagli studi. Come sta andando?

Gemma Galgani, amore a prima vista?

Gemma Galgani, nel suo più che decennale percorso a Uomini e Donne, ne ha avuti di corteggiatori! L’amore più importante, però, rimane quello con Giorgio Manetti per il quale abbiamo visto la dama torinese struggersi all’inverosimile. Con Nicola Vivarelli, l’impressione di tutti è stata che la Galgani ci abbia messo il cuore sin dal primo momento. A dimostrarlo sarebbero le scenate di gelosia nei confronti delle altre donne, prima tra tutte Valentina Autiero.

Gianni Sperti ha più volte sostenuto che Gamme Galgani non è solo interessata a Nicola ma è addirittura innamorata. Adesso che sono usciti dal programma, la coppia potrà davvero capire che livelli di compatibilità esistono tra loro. A parlare favorevolmente di loro è stata, in una recente intervista, la mamma di Nicola. Sarebbe stata lei, in un certo qualmodo, a far “conoscere” Gemma al figlio facendogliela notare in televisione.

La storia vissuta nella vita reale

È passato ancora poco tempo dal momento in cui Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno lasciato Uomini e Donne per frequentarsi al di fuori del programma. Diverse foto, in questi giorni, hanno testimoniato che i due si stanno vedendo con una certa frequenza e che paiono andare d’accordo e aver trovato la serenità. Quella in cui sono stati paparazzati, fino a questo momento, Gemma e Nicola pare essere una passeggiata romantica.

E quale migliore scenario della bella Roma per passare delle ore spensierate con la persona del cuore? Gemma Galgani avrebbe confessato ad alcune amiche di sentirsi davvero apprezzata da Nicola. Sentimento che pare confermato anche da Ida Platano che difende questa conoscenza credendo alla buona fede di Nicola.