Uomini e Donne: Alessandro Graziani ancora contro Davide Basolo, la frecciatina social

Alessandro non ha mai provato simpatia per l’Alchimista. Anche adesso che il programma è finito il pallavolista ha avuto qualcosa di dirgli

Uomini e Donne: Alessandro non crede all’Alchimista

Il trono di Giovanna Abate a Uomini e Donne si è concluso ma i protagonisti continuano a battibeccare. Tra i suoi corteggiatori c’erano Sammy Hassan, Alessandro Graziani e l’Alchimista, ovvero Davide Basolo, conosciuto nell’altro format del programma via chat. Ebbene, Sammy e Alessandro hanno fatto fronte comune contro Davide, anche se avevano avuto diversi scontri anche tra di loro.

Davide ha voluto nascondersi dietro ad una maschera per diverse settimane per coltivare la sostanza e non l’apparenza. Almeno, questa è la sua versione. Secondo Alessandro e Sammy, invece, ha escogitato tutto questo solo per avere visibilità. Infatti, tutti si sono chiesti chi era e tutti erano incuriositi e hanno cercato la sua identità.

Alessandro Graziani, in particolare, aveva messo in guardia più volte Giovanna Abate sul fatto che Davide Basolo fosse solo uno in cerca di popolarità. Poi a questo si sono aggiunte testimonianze dei suoi comportamenti sui social, ovvero un “provarci con tutte” che andava in contraddizione con quello che stava mostrando a Giovanna.

La frecciatina di Alessandro

Alessandro è stato il primo dei tre ad essere eliminato. Giovanna ha ammesso di non provare per lui lo stesso che prova per gli altri due e, dopo alcuni tentativi di recuperare, Alessandro ha dovuto arrendersi alla realtà. Pochi giorni dopo Giovanna ha scelto Sammy ammettendo di provare un sentimento per lui e lui le ha detto di sì.

Mentre Giovanna e Sammy stanno vivendo la loro storia d’amore, Alessandro ha mandato una frecciatina sui social a Davide. Il motivo? Una mossa che quest’ultimo ha fatto sul suo profilo Instagram che ha dato l’occasione al pallavolista di rafforzare le sue idee su di lui.

Infatti, Alessandro ha scritto un messaggio in una Instagram Story in cui si è chiesto: ma uno che dice di non volersi far vedere ecc ecc si fa verificare il profilo Instagram il giorno dopo una delusione? Alessandro ha anche aggiunto diverse faccine che ridono a crepapelle con la scritta “mi fai volare“. In effetti, Davide Basolo, dopo la fine di Uomini e Donne ha la spuntina blu che sta ad indicare che il suo profilo è certificato, così com’è per i personaggi noti della tv e dello spettacolo. Che cosa ne pensate? Siete d’accordo con Alessandro?