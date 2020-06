Rita Dalla Chiesa vuota il sacco: “Ho fatto l’amore lì…”. La reazione di Pierluigi Diaco spiazza la conduttrice

Rita Dalla Chiesa ospite a Io e Te

In queste ultime settimane e per tutto il mese di giugno la vedremo a Italia Sì, giorno per giorno al fianco di Marco Liorni. Stiamo parlando di Rita Dalla Chiesa che da un paio d’anni ricopre il ruolo della saggia insieme ad Elena Santarelli, Mauro Coruzzi e Manuel Bortuzzo. Di recente la giornalista campana è stata ospite a Io e Te di Pierluigi Diaco e con il suo essere spontaneo si è raccontata al pubblico di Rai Uno, tra carriera e vita privata.

Ad un certo punto l’ex padrona di casa di Forum ha fatto una rivelazione sorprendente e la reazione del conduttore lo è stata ancora di più. Cos’è successo nel contenitore pomeridiano che ha preso il posto di Vieni da me? Nel prosiegueo dell’articolo troverete tutti i dettagli.

Pierluigi Diaco fa una domanda imbarazzate a Dalla Chiesa

Ospite a Io e Te, che da un paio di settimane è tornato con la seconda edizione, Rita Dalla Chiesa, oltre dia aver parlato di lavoro, ha raccontato dei suoi viaggi e della paura di volare. Parlando col giornalista, la saggia di Italia Sì ha raccontato che quando prendeva l’aereo si imbottiva di farmaci e non si godeva mai la vacanza per il terrore del viaggio di ritorno.

Per tale ragione , ha sempre preferito viaggiare in macchina oppure in treno. A quel punto Pierluigi Diaco in modo malizioso le ha chiesto: “È mai accaduto qualcosa di indicibile su un mezzo di trasporto, treno, aereo? Io direi anche risciò, ma non vorrei dire qualcosa di personale”. Nessuno si sarebbe mai aspettato una risposta del genere.

La risposta di Rita Dalla Chiesa

La domanda di Pierluigi Diaco a Io e Te era davvero maliziosa. Nonostante questo Rita Dalla Chiesa non si è tirata indietro, anzi ha risposto con tranquillità e naturalezza. L’ex conduttrice di Forum ha detto: “È accaduto, ovviamente nell’ambito di una relazione. Il posto era il vagone letto di un treno. Molto romantico, sei i due in uno spazio piccolo e dal finestrino entra la luce dei posti che attraversi. Ovviamente in stazione, bisogna tirare giù la tendina”.

Rivelazioni sorprendenti che hanno scatenato una risata generale da parte dei pochi che erano presenti in studio. Ricordiamo, infatti, che per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19 da mesi non è presente il pubblico.