Gianfranco Vissani deride Al Bano e ironizza sulla sua pensione: “Vieni a mangiare da me…”

Al Bano e il periodo di difficoltà economica

Qualche settimana Al Bano ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno sollevato un polverone mediatico. Il Maestro Carrisi ha parlato della situazione finanziaria non proprio esaltante che sta attraversando in questo ultimo periodo a causa del Covid-19. Infatti fino al 20121 non potrà realizzare dei concerti in Italia e all’estero, in più la sua tenuta di Cellino San Marco che offre molto servizi praticamente è ferma.

In poche parole l’ex marito di Romina Power si era lamentato del fatto che ultimamente ci sono solo uscite e pochissime entrate, tra cui la sua pensione maturata coi contributi che ha verso inoltre 50 anni di carriera. E proprio quest’altro argomento ha scaturito altre polemiche. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nelle ultime ore.

Il Maestro Carrisi e le lamentele sulla pensione da 1400 euro

Molti artisti si trovano nella medesima situazione di Al Bano, altri peggio ancora di lui. In una recente intervista il Maestro Carrisi ha rivelato di avere solo 1400 euro di pensione nonostante abbia versato i contributi da quando era ancora un bracciante nei campi di Cellino San Marco.

Affermazioni che fecero arrabbiare moltissimo il popolo del web che in questo momento sta attraversando un periodo nero a causa del Coronavirus. Qualche ora fa, il direttore del Tempo Franco Bechis ha ospitato il cantautore salentino presso un caffè di Roma insieme allo chef stellato Gianfranco Vissani. Quest’ultimo che è una persona molto ironica ha provocato l’amico pugliese.

Gianfranco Vissani ironizza su Al Bano: la battuta sulla sua pensione

Rivolgendosi ad Al Bano, lo chef Gianfranco Vissani con tono scherzoso gli ha detto: “Soltanto 1470 euro prendi?”. Il tutto è stato ripreso realizzando una breve clip realizzata dal direttore del Tempo Franco Bechis e poi postato in rete. “Io ne prendo 3500, ma va detto che ho lavorato quarant’anni in Rai, ho scaricato tanto. E in più sono giornalista”, ha affermato il cuoco.

A quanto pare quest’ultimo godrebbe di aiuti economici ben superiori al cantautore di Cellino San Marco nonostante la sua grande popolarità. “Vieni a mangiare nel mio locale storico. Vedrai, ti metto a mangiare sui piatti d’ardesia, sulla fre**a di pecora…”, ha concluso Vissani provocando e deridendo con tono ironico l’ex di Romina Power.