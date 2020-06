Temptation Island Vip: Lory Del Santo costretta a rifiutare, Marco Cucolo non vuole partecipare

La coppia ha rifiutato di mettersi alla prova nel programma. Ecco i motivi per cui Marco non vuole assolutamente prenderne parte

Temptation Island Vip: Lory Del Santo e Marco Cucolo rifiutano

Tra poche settimane tornerà l’appuntamento estivo con Temptation Island e più tardi quello con Temptation Island Vip. Ormai il format ha un grandissimo successo in tutto il mondo e andrà avanti nonostante il Coronavirus. Per questo la produzione è al lavoro da mesi per cercare le coppie non famose e quelle note che si metteranno alla prova.

Dal 7 luglio, dunque, su Canale 5 vedremo Filippo Bisciglia che tornerà al timone del programma, anche se non è ancora chiaro come sarà. Infatti, alcune indiscrezioni degli ultimi giorni parlano di un’edizione mista con coppie sia vip che non. Ad ogni modo, alcuni personaggi famosi hanno detto di aver rifiutato l’invito.

Dopo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dichiarazioni smentite dalla redazione, adesso è la volta di Lory Del Santo e Marco Cucolo. La stessa attrice e showgirl ha rivelato al settimanale Nuovo di aver rifiutato di partecipare perchè Marco non vuole. Ecco qui di seguito nell’articolo i dettagli.

Le motivazioni del no

Lory Del Santo ha confessato al settimanale di Riccardo Signoretti che in realtà a lei piacerebbe molto partecipare a Temptation Island Vip. Trova che sia un bel programma, in cui ci si può mettere alla prova conoscendo gente nuova, discutendo. Tutte cose che lei ama. Ma ha incontrato il parere contrario del compagno. Marco, infatti, non vuole assolutamente partecipare.

Marco si sentirebbe molto a disagio in quel contesto perchè non si sentirebbe al sicuro, vuole difendere quello che ha. Anche se vorrebbe partecipare ad un programma televisivo, non vuole farlo con Lory. La sua presenza lo mette in difficoltà perchè lei lo rimprovera quando sbaglia e lui non si sente libero di essere se stesso. Secondo l’attrice Marco ha anche paura di deluderla o ferirla e quindi è molto condizionato in sua presenza.

Ad ogni modo, Lory ha detto di capire bene le motivazioni del compagno e di essere d’accordo nel vederlo in tv da solo, perchè così è più allegro, spensierato e sicuro di sè. Cosa che non si è verificata, ad esempio, quando hanno partecipato insieme a Pechino Express. A Marco, in particolare, piacerebbe fare il Grande Fratello. Ci riuscirà? Che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?