Davide Basolo al centro delle critiche, i fan lo accusano “Si vede che stai male…”

Davide Basolo, dopo la scelta tanta sofferenza che sui social non si vede per niente

Davide Basolo o meglio conosciuto come Alchimista è al centro del ciclone a causa dell’atteggiamento mantenuto sui social in questi giorni. Instagram è uno dei mezzi di comunicazione migliori, che in qualche modo fanno venire a galla chi i personaggi televisivi sono realmente. L’Alchimista il giorno della scelta è aperto affranto, tristissimo, deluso per non essere stato lui la scelta di Giovanna Abate.

Poi sui social ha detto di esserci rimasto molto male, proprio durante quella puntata coloro che all’inizio sembravano essere diffidenti nei suoi confronti, hanno creduto pienamente a lui e alla sua buona fede. Però è durato poco, perché tutti si sono ricreduti in pochissimo tempo, dato che dopo qualche ora si stava già divertendo e non sembrava essere per niente affranto. Ovviamente non si tratta di questione di vita o di morte, non si tratta nemmeno di una relazione iniziata da anni e conclusasi male, quindi non ci sarebbe motivo secondo il quale il ragazzo dovrebbe esserci rimasto sotto per giorni.

Davide Basolo, è seriamente felice o nasconde qualcosa?

Davide Basolo ha pubblicato un post in cui si vede che è felice e spensierato, c’è chi lo difende affermando che non si sa perché lui abbia pubblicato questo stato mostrandosi felice. Magari non lo è, potrebbe anche essere una frecciatina nei confronti di Giovanna, per dimostrarle che nonostante tutto, lui sta bene.

Secondo qualcun altro invece è proprio la realtà dei fatti, lui sta benissimo, di Giovanna non gli interessava proprio nulla. Un follower in particolare ha usato delle parole dure, ben precise, gli ha detto che si vede proprio quanto è dispiaciuto di non essere stato lui la scelta, questa è soltanto la dimostrazione del fatto che fosse lì soltanto per mettersi in mostra.

Sotto il post è panico e Davide risponde

La risposta di Davide è subito arrivata, ha chiesto scusa, ovviamente il modo ironico e poi ha continuato dicendo che da domani in poi si sarebbe chiuso in casa a soffrire. Sotto quel post c’è stata una vera e propria polemica tra tutti i follower dell’alchimista e i sostenitori della coppia Giovanna Sammy.

Il tutto finché Davide è intervenuto dicendo che accetta le critiche, ciò non vuol dire però che lui debba rimanere legato al passato. Giovanna ha preferito Sammy, hanno dato il via alla loro storia d’amore, spera per loro tutto vada bene, nel frattempo però lui vuole più parlarne, vuole andare avanti.