Stefano De Martino lancia segnali social, cosa succede?

Stefano De Martino, il vento di burrasca potrebbe essere un ricordo del passato

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono ancora oggi al centro della burrasca, i più chiacchierati, la coppia più discussa sui social e sui giornali a causa dei loro vari tira e molla nel corso degli anni. Dallo scorso anno, la coppia era ritornata insieme felice più che mai anche per il bene del piccolo Santiago che soffriva tanto il distacco dei suoi genitori.

Da circa un mese però ai due ragazzi è successo qualcosa, a parlarne per la prima volta è stata Belen apparsa in video sofferente, senza trucco. Ha fatto capire ci fosse qualcosa di molto serio e triste dietro la sua apparizione, era arrabbiata con i paparazzi che giocano con le vite dei personaggi famosi senza alcun diritto. Poi il nulla, un intervento discusso perchè poco chiaro e diretto.

Piano piano la verità, anche se non tutta è venuta a galla. Si è saputo per esempio che Stefano è andato a vivere dai suoi a Napoli, mentre Belen è rimasta in compagnia del piccolo Santiago a Milano. A dare la conferma sono stati vicini cioè hanno sentito tutte le liti nel corso della quarantena.

Nessuno dei due ha voluto rivelare nulla, nessun dettaglio su quanto accaduto, nemmeno Stefano durante la partecipazione a Domenica In andato in onda ieri pomeriggio su Rai 1. Il ragazzo però oggi sembrerebbe aver dato il via a dei piccoli segnali positivi nei confronti dell’argentina. Ha usato Instagram dove ha piazzato like qua e là sui vari post. I like però hanno riguardato soltanto le foto in cui la mamma è insieme al bambino.

Stefano De Martino, passi in avanti nei confronti di Belen, ma cosa nascondono?

Stefano De Martino ha quindi fatto qualche passo avanti nei confronti di Belencita, ma questi gesti possono essere letti come segnale di distensione oppure semplicemente l’affetto di un padre nei confronti del figlio?

I due quando sono ritornati insieme lo scorso anno lo hanno annunciato attraverso i profili Instagram, quindi adesso qualunque gesto sui profili social ha una rilevanza fondamentale. Tra alti e bassi, in privato potrebbero averci messo sopra una pietra. Chissà se mai sapremo di cosa si è trattato.

Il ballerino è apparso molto dimagrito, un periodo tanto difficile per lui

Ciò che tutti hanno notato durante la sua partecipazione ieri al programma di Mara Venier è stato che Stefano è dimagrito molto, forse la situazione ne è stata la causa dato che è stato tanto male.

Sui social nel frattempo è diventato il bersaglio di tutti coloro che lo hanno accusato di aver tradito la donna. Il tutto senza pensare al figlio ed alla famiglia. Ma dove si nasconde la verità?