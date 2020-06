DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni venerdì 19 giugno 2020: Can chiede aiuto a Sanem

Spoiler ottava puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Oggi pomeriggio, venerdì 19 giugno 2020 alle 14:45 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La serie turca che ha come protagonisti gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir ha preso il via la scorsa settimana dopo che il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne è andato in pausa estiva per farne ritorno il prossimo settembre.

Cosa rivelano le anticipazioni dell’ottava puntata? I fotografo e la sua dipendente saranno sempre più vicini, ma Can non sa che la ragazza sta tramando inconsciamente alle sue spalle per volere del fratello Emre. La protagonista dovrà fare i conti anche col padre e con la madre perché faranno una scoperta inattesa. Ma gli spoiler sulla sopa opera non sono terminati qui, si prospetta un episodio pieno di colpi di scena.

Can chiede a Sanem di convincere Arzu a cambiare idea

Le anticipazioni dell’ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 19 giugno 2020, rivelano che Sanem accompagnerà Can ad Agva. Lo scopo del fotografo che al momento ha preso le redini dell’azienda di famiglia, è quello di rintracciare la topo model Arzu e convincerla a rispettare l’accordo preso con l’agenzia pubblicitaria.

Il fotografo, però non sa che la sua dipendente Sanem sta tramando contro di lui in modo da mandare a monte l’incontro di lavoro. Un piano messo in atto dal perfido fratello Emre. Nel frattempo i genitori di Sanem e Leyla saranno costretti a vendere il negozio di famiglia, ma alla fine faranno una scoperta sconcertante. La figlia ha saldato il loro debito e la boutique è salva. Chiederanno spiegazioni alla ragazza?

DayDreamer – Le Ali del Sogno streaming: dove vederlo

La soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno ha preso il via la scorsa settimana su Canale 5 alle 14.45, sostituendo Uomini e Donne che è andato in pausa estiva. La serie va in onda dal lunedì al venerdì in quella fascia oraria, almeno fino ai primi di settembre. Ma tutti i telespettatori che non riescono a seguire lo sceneggiato come fanno?

Tranquilli, la serie che ha per protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir è possibile vederla in streaming e anche in versione on demand. Tutti gli episodi dopo la messa in onda sono caricati sul sito internet Mediaset Play e si possono vedere in qualsiasi momento. C’è da dire che il portale in questione è gratuito.