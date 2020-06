Oroscopo 18 giugno 2020: Bilancia, dimostrate quanto valete, Cancro un po’ nervosi

L’Oroscopo del 18 giugno vede gli Acquario un po’ demotivati sul lavoro, ma bisogna reagire. I Vergine dovrebbero pensare meno alle opinioni altrui, mentre Bilancia devono dimostrare quanto valgono.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Tra voi potrebbe esserci qualcuno che si è trovato ad affrontare delle discussioni o, addirittura, delle rotture dal punto di vista sentimentale. Se ci tenete davvero alla persona che avete al vostro fianco, allora siate più aperti al confronto e chiarite ogni aspetto. Sul lavoro, invece, sono in arrivo delle interessanti novità.

Toro. Le ultime settimane sono state caratterizzate da un po’ di monotonia. Non temete, però, molto presto ci sarà una bella ripartenza dal punto di vista dei sentimenti. Nel lavoro dovete continuare ad essere pazienti e a mantenere la calma. Potrebbero arrivare dei cambiamenti importanti nella vostra vita.

Gemelli. L’Oroscopo di oggi, giovedì 18 giugno, vi esorta ad essere cauti e a mantenere posizioni neutrali. Forse è il caso di non esporvi troppo nelle discussioni. C’è un po’ di nervosismo e tensione, pertanto, potreste arrivare a dare risposte che non pensate davvero. In questo periodo sentite più che mai il bisogno di certezze, specie dal punto di vista economico.

Cancro. In amore potrebbe esserci qualche questione in sospeso. Se avete discusso con il partner, oggi non è la giornata giusta per fare pace. Siete ancora troppo nervosi, pertanto, sarebbe opportuno aspettare che sbolliate un po’. Nel lavoro, invece, ci sono delle opportunità in vista, che riguarderanno soprattutto il periodo estivo.

Leone. Momento importante dal punto di vista lavorativo, oggi dovrete dimostrare chi siete davvero e quanto valete. La giornata, però, non inizierà esattamente nel migliore dei modi. C’è il rischio di sentirvi un po’ affaticati e nervosi. Cercate di mantenere alto il vostro umore e il vostro ottimismo. Non lasciate che nessuno rubi il vostro sorriso.

Vergine. Smettete ci cercare l’approvazione e l’appoggio da parte delle altre persone. Ognuno ha le sue convinzioni e le sue idee, pertanto, non è possibile imporre agli altri il vostro punto di vista. In amore potreste giungere ad un punto di collisione definitivo con il partner. Tuttavia, ricordate che non tutti i mali vengono per nuocere.

Previsioni 18 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il cambiamento che tanto temete, forse, potrebbe rivelarsi la vostra ancora di salvezza. Siete sempre un po’ restii a modificare le vostre abitudini, ma talvolta potrebbe essere una fortuna. Se in amore o nel lavoro cambieranno delle cose prendete con gioia le novità. Solo voi potete sapere quanto valete realmente, pertanto, dovete dimostrarlo per farlo comprendere agli altri.

Scorpione. Per la giornata odierna sarà opportuno prestare attenzione alle piccole cose. L’Oroscopo del 18 giugno vi segnala un po’ di novità in arrivo, specie per quanto riguarda la sfera lavorativa. Dopo un periodo un po’ pesante, finalmente, ci sarà una bella ripartenza e tante soddisfazioni in arrivo. In amore non trascurate il partner.

Sagittario. Nel lavoro potrebbe esserci qualche importante decisione da prendere in questi giorni. Ponderate bene i pro e i contro, ma non lasciatevi divorare dalla paura del futuro e dell’ignoto. Nella vita bisogna anche correre qualche rischio per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. In amore le cose vanno meglio.

Capricorno. Oggi c’è il rischio di sentirvi un po’ insoddisfatti. Sia in amore sia nel lavoro ci sono delle questioni in sospeso che potrebbero generarvi un po’ di tensione. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo esigenti, lasciate che gli altri si esprimano secondo i loro tempi. La sfera lavorativa sta subendo delle battute d’arresto, ma siate pazienti.

Acquario. Se nel lavoro siete rimasti delusi da qualche decisione non condivisa, non perdete la speranza e, soprattutto, la motivazione. Impegnatevi più di prima per dimostrare agli altri quanto si siano sbagliati e vedrete che in questo modo riuscirete ad ottenere belle soddisfazioni. In amore, invece, la situazione è abbastanza tranquilla.

Pesci. Oggi comincerete a guardare le cose con un occhio diverso. Ciò che fino a pochi giorni fa vi sembrava un problema insormontabile, presto potrebbe assumere una connotazione completamente differente. Fate chiarezza nella vostra mente e, soprattutto, nel vostro cuore. Allontanate le persone negative.