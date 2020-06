Giovanna Abate, una sorpresa dei fans la lascia senza parole (Foto)

Giovanna Abate è tra le troniste più amate di Uomini e Donne. La ragazza ha scelto, dopo un’edizione un po’ particolare della trasmissione, Sammy Hassan a cui è parsa molto legata sin da subito. Proprio la Abate, nelle ultime ore, è stata oggetto delle attenzioni dei suoi fans che, numerosissimi, la seguono ogni giorno.

Giovanna Abate e il suo Sammy, difatti, sono tra le coppie più amate di Uomini e Donne. Il loro essere social, poi, crea un rapporto speciale con i propri followers con cui amano condividere buona parte della propria quotidianità. Come hanno fatto i fans a sorprendere la Abate? Vediamolo.

Giovanna Abate, senza parole

Nella giornata di ieri pare essere arrivata una bellissima sorpresa a casa di Giovanna Abate. La ragazza, senza alcun dubbio, è rimasta senza parole. Le foto del momento speciale in cui la ragazza ha aperto il pacco sorpresa sono finite, naturalmente, sui social dove la Abate ha ringraziato tutti per il pensiero molto più che gradito. “Ma cosa avete combinato?” ha scritto la ragazza, per poi proseguire “Siete delle pazze. Mi avete lasciato senza parole, vi amo tanto”.

Sono queste le parole di Giovanna Abate mentre scarta il pacchetto che le è arrivato da parte delle sue fans. All’interno caramelle e dolciumi di vario tipo insieme a tantissimi bigliettini che le testimoniano tutto l’affetto di chi la segue e ha imparato a volerle bene. “È come avervi sempre tutte qui al mio fianco” dice la ragazza per concludere “Voi fate bene al cuore, meno al diabete”. Non manca di scherzare la bella Giovanna a cui, però, i dolci piacciono tantissimo.

Giovanna e Sammy amatissimi

Giovanna Abate e Sammy Hassan, lo abbiamo anticipato, sono tra i protagonisti più amati di Uomini e Donne. Sono tantissimi i fans che quotidianamente dimostrano loro la propria presenza. A dimostrarlo ci sono i tantissimi commenti che arrivano alla coppia nel momento stesso in cui pubblicano una nuova storia. Dopo la scelta di Sammy che ha fatto sognare tutti i telespettatori del dating show di Maria De Filippi, le manifestazioni d’affetto sono continue.

E, dopo tutto questo, Giovanna Abate e Sammy Hassan non deludono affatto chi li segue rimanendo sempre il più social possibile. Nei prossimi giorni, poi, la coppia dovrebbe raccontarsi nella versione estiva di Uomini e Donne che, a quanto pare, andrà in onda sul profilo ufficiale della trasmissione. Cosa avranno di inedito da condividere coi fans?