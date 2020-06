Pierluigi Diaco rimprovera un autore di Io e Te: “Datte ‘na calmata… ”

Pierluigi Diaco contro un autore di Io e Te

Sul web in tanti non sopportano il modo di condurre di Pierluigi Diaco che spesso appare snob e antipatico. Nella puntata di Io e Te in onda mercoledì 17 giugno 2020, il padrone di casa del programma pomeridiano di Rai Uno è apparso particolarmente acido.

Per quale ragione? Inizialmente il giornalista si è lamentato perché una cassa in studio funzionava e l’altra no. C’è da dire che i tecnici delle televisioni hanno fatto i salti mortali in questo periodo d’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, quindi è poco rispettoso prendersela con loro.

Ma non è finita qui, infatti subito dopo Diaco al termine della rubrica dedicata agli amori nella terza età, ha rimproverato un suo autore che è corso davanti alle telecamere. A quel punto l’ex naufrago ha sbottato così: “Niente, gli autori passano davanti alle camere. Fantastico. Maurizio Gianotti, datte ‘na calmata”.

Clamorosa gaffe di Paola Tavella a Io e Te

Niente da fare, mercoledì pomeriggio Pierluigi Diaco è apparso insopportabile agli occhi del pubblico. Dopo aver rimproverato il suo autore, il conduttore Rai ha fatto partire la rubrica Gli amici di Ugo.

E proprio in quello spazio il giornalista si è trovato davanti ad una clamorosa gaffe commessa da Paola Tavella con un’ospite che l’ha immediatamente corretta: “Chiedo scusa, ma dico subito che non sono una pet therapist”. A quel punto il padrone di casa ha replicato in questo modo: “Ma io adoro che tu ci abbia corretto. Di solito sono io che sono un bel presun…”.

Sabrina Salerno svela il suo dramma a Diaco

Nel terzo appuntamento settimanale di Io e Te, il conduttore Pierluigi Diaco ha sbottato così: “Il fatto di essere corretto mi fa impazzire. Mettimi a quel posto”. Il padrone di casa si è rivolto in questo modo nei confronti del suo ospite presente in collegamento via Skype durante la rubrica Gli amici di Ugo.

La persona in questione non è stata in grado di dire una parola che non riusciva a trovare e a quel punto Paola Tavella, provando ad aiutarlo, gli ha suggerito questa frase: “Quando ti vengono gli occhi crudeli”. Nel programma pomeridiano di Rai Uno che ha preso il posto di Vieni da me di Caterina Balivo è stata ospite anche Sabrina Salerno. La soubrette genovese ha parlato del suo dramma.