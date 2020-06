Fedez e Chiara Ferragni travolti ancora dalla polemiche per quei scatti vietati(FOTO)

Si abbatte nuovamente la bufera su Chiara Ferragni e Fedez, gli scatti proibiti sui Musei Vaticani e sugli affreschi e le opere di Michelangelo non piace ai fan

Una nuova bufera si è abbattuta su Chiara Ferragni e Fedez. Di recente la coppia è stata presa di mira per alcune dichiarazioni e atteggiamenti che non sono piaciuti ai fan. Anche adesso, in seguito ad altri episodi di cui è stata protagonista la coppia, sono giunte tante critiche. Di cosa si tratta adesso? Pare che alcuni utenti non abbiano gradito le foto postate dai due durante una visita a Roma.

La coppia ha pubblicato degli scatti che hanno ripreso l’interno della Cappella Sistina. Prima hanno fatto visita ai Musei Vaticani e poi hanno visitato la cappella interamente decorata con i preziosi affreschi di Michelangelo. Non sono mancati quindi i commenti degli hater, che hanno ribadito che non si possono fare foto o video dentro la cappella. (continua dopo la foto)

Fedez e Chiara Ferragni alla scoperta delle bellezze di Roma

Per far calmare le ire degli utenti che non hanno approvato cosa hanno fatto i Ferragnez, ecco che è giunta poi una precisazione. Infatti, è stato specificato che il rapper e la celebre influencer non hanno contraddetto alcuna regola. A confermarlo è stato ‘Ifexperience’, il tour operator che ha organizzato la visita. Il commento del tour operator è stato pubblicato su Instagram per riferire che non è accaduto nulla di illegale.

Chiara ha anche tenuto a sottolineare che la loro visita è stata privata e quindi non è stata infranta alcuna regola. Anzi, la Ferragni ha parlato dei Musei Vaticani come luoghi straordinari, e da due anni insieme a Fedez viene a Roma per scoprire le opere d’arte. Ogni volta portano colo loro un bagaglio sempre più ricco di esperienze, che fa riflettere su molte cose.

La visita ai musei Vaticani e alla cappella Sistina in forma privata

La coppia ha voluto anche testimoniare che il nostro paese ha davvero molto da offrire e che Roma è stata la culla della civiltà. Il patrimonio artistico della città è immenso e vale veramente la pensa scoprirlo. La Ferragni qualche giorno fa è stata presa di mira perché in uno scatto postato su Instagram indossava un reggiseno troppo semplice.

La influencer nella vita privata è una ragazza come tutte le altre e ha sfoggiato qualcosa di banale, ma i fan non hanno apprezzato. Anzi, qualcuno le ha detto che poteva mettersi qualcosa di meglio, di più costoso.