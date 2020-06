Luigi Favoloso smentisce Nina Moric: “Non c’è nessun processo, è una psicopatica acclarata” (FOTO)

Continua la diatriba tra Luigi Favoloso e Nina Moric. In questi giorni, la modella croata ha pubblicato una serie di Insatgram Stories nelle quali ha parlato di un ipotetico processo che dovrebbe tenersi il 19 giugno.

Un po’ di ore fa, però, Luigi ha chiarito sul suo profilo social che, in realtà, è tutta una messinscena. Stando alla sua versione dei fatti, dunque, lui non dovrebbe affrontare proprio un bel niente.

Le parole di Luigi Favoloso

Nina Moric ha diffuso la notizia secondo cui il 19 giugno dovrebbe tenersi un importante processo contro Luigi Favoloso. La donna ha addirittura accusato il suo ex di voler scappare dalle sue responsabilità per non affrontare tutte le accuse che pendono sul suo capo. Ricordiamo che la croata lo ha accusato di aver abusato violenza fisica e psicologica contro di lei e contro suo figlio Carlos. Pertanto, adesso l’unica cosa che desidera è che venga fatta giustizia.

Poco fa, però, Luigi ha pubblicato dei contenuti su Instagram in cui ha mostrato di essere in procinto di prendere un aereo. Tutti i fan, allora, hanno immediatamente dato ragione alla Moric ritenendo Favoloso reo di vole allontanarsi da Milano onde evitare di affrontare il faccia a faccia con la sua ex. Dopo poco, però, il protagonista di queste incresciose vicende ha fatto una precisazione che ha lasciato tutti senza parole.

Nina Moric continua con la sua versione

Nello specifico, infatti, Luigi Favoloso ha detto che, in realtà, non c’è nessun processo da affrontare e che Nina Moric si è inventata tutto. Il protagonista, però, non ha mai fatto il nome della donna, ma si è semplicemente limitato a dire di aver letto delle fake news sul web. Il napoletano, dunque, avrebbe appreso da tali articoli su internet di essere coinvolto in un procedimento giuridico che, in verità non esiste affatto.

Luigi, inoltre, ha alluso al fatto che la modella si fosse inventata tutto di sana pianta. Se una persona va a denunciare qualcun altro, per un crimine mai commesso, non è affatto conseguente che ci sia un processo. Per il momento, però, la Moric continua a ribadire la sua versione dei fatti e a dire di essere in attesa di quello che accadrà domani. Nel suo ultimo contenuto su IG, infatti, ha detto che il 19 agirà nel nome di suo figlio.