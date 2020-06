Piccolo incidente a La vita in diretta, la preoccupazione di Lorella Cuccarini: “Eravamo in nero…”

Problemi tecnici a La vita in diretta: le spiegazioni della Cuccarini

Il quarto appuntamento settimanale de La vita in diretta si è aperto in modo anomalo. A quanto pare nello studio 3 del centro Rai di via Teulada a Roma ha avti qualche problema tecnico. In poche parole l’audio e il video non andavano di pari passo e per tale ragione la padrona di casa Lorella Cuccarini ha voluto dire la sua: “Per un attimo eravamo preoccupati, perché sentivamo la musica ma non ci vedevamo in onda”.

Per fortuna il disguido è durato pochissimi istanti e la situazione poi è tornata alla normalità. Infatti la puntata è proseguita tranquillamente passando la linea all’inviata Raffaella Longobardi che era in collegamento da Positano, nella meravigliosa costa amalfitana. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto subito dopo.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano si collegano con Positano

Nella puntata de La vita in diretta in onda giovedì 18 giugno 2020, dopo il piccolo problema tecnico iniziale, Lorella Cuccarini ha parlato della situazione delle coste italiane, colpite dalla crisi provocata dal Covid-19. Sia la soubrette romana che il collega Alberto Matano hanno ceduto la linea alla loro inviata Raffaella Longobardi che si trovava in uno dei posti più belli e suggestivi del nostro Paese, ovvero Positano.

La dipendente del programma pomeridiano di Rai Uno ha detto: “La costiera amalfitana con Positano in testa cerca di ripartire com’era abituata, alla grande. Purtroppo gli stranieri stanno tardando”.

Lorella Cuccarini fuori da La vita in diretta, ufficializzati i nomi della versione estiva

E se nelle ultime settimana si vociferava del possibile addio di Lorella Cuccarini a La vita in diretta, nelle ultime ore è arrivata la conferma. Il prossimo settembre la soubrette capitolina non sarà alla guida dello storico rotocalco di cronaca e spettacolo di Rai Uno. Stando si più maligni la donna è stata fatta fuori perché considerata sovranista. Inoltre, di recente sono stati svelati i nomi dei conduttori della versione estiva del contenitore televisivo.

Stiamo parlando della coppia inedita composta da Marcello Masi ed Andrea Delogu. I due saranno al timone per tutto il periodo estivo per poi cedere il posto ad Alberto Matano che, stando ai rumors, lo rivedremo nella stagione 2020/2021. Al momento non sappiamo se in solitaria o con una partner.