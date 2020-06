Michelle Hunziker travolta dalla tristezza, la confessione: “Oggi è l’ultimo giorno…”

Michelle Hunziker triste su Instagram: il motivo

Rispetto il passato quest’anno Striscia la Notizia ha allungato la programmazione fino alla fine di giugno 2020. Di conseguenza mancano pochissime puntate alla chiusura della stagione che è stata caratterizzata dall’emergenza da Covid-19. I due conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker si apprestano a salutare il numeroso pubblico di Canale 5 e di certo lo ritroveranno il prossimo anno.

E parlando della chiusura per pausa estiva del tg satirico di Antonio Ricci, la soubrette svizzera ha fatto una triste confessione. Attraverso il suo profilo Instagram, la moglie di Tomaso Trussardi ha mostrato prima il suo camerino negli studi Mediaset di Cologno Monzese e poi ha fatto il seguente annuncio: “Oggi è l’ultimo giorno di registrazioni…”. Stando al palinsesto, il programma dovrebbe chiudere sabato 27 giugno e dare spazio ad un’altra trasmissione di Ricci, ovvero Paperissima Sprint Estate.

La chiusura stagionale di Striscia la Notizia

Attraverso un video condiviso sul suo account Instagram, Michelle Hunziker ha fatto vedere ai suoi numerosi follower il gesto della redazione di Striscia la Notizia nei suoi confronti. In pratica sulla porta del suo camerino hanno attaccato un cartello con su scritto: “Ci mancherai tanto…”.

Parole apprezzate moltissimo dalla madre di Aurora Ramazzotti che ha voluto ricambiare in questo modo: “Sono arrivata adesso a Striscia…Guardate che cosa mi hanno scritto…’Ci mancherai un sacco…La redazione…’ Anche voi mi mancherete tanto…”. Anche per la professionista elvetica è arrivato il momento di prendersi una meritata vacanza dopo un anno intenso di lavoro ma anche stressante per l’emergenza da Coronavirus. Ovviamente la donna continuerà a farsi vedere sui suoi canali social.

Michelle Hunziker va in vacanza, Gerry Scotti a lavoro per Caduta Libera

Striscia la Notizia tornerà nuovamente il prossimo settembre e, stando alla tradizione, in autunno dietro il famose bancone troveremo nuovamente Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. E se Michelle Hunziker andrà in vacanza, il collega Gerry Scotti continuerà a lavorare. Infatti, il professionista pavese dovrà registrare le nuove puntate di Caduta Libera che ripartirà da fine agosto 2020.

Il game show doveva andare in onda in primavera, ma a causa della pandemia da Covid-19 è stato rimandato tutto trasmettendo le repliche di Avanti un altro. Ovviamente il format sarà rivisitato tenendo conto delle regole anti-coronavirus.