Stefano De Martino ha trascorso la serata insieme a una star della televisione: chi è?

Stefano De Martino e l’incontro con una famosa vip

Da qualche settimana non si parla altro che della nuova crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Stando ai rumors, pare che il ballerino napoletano si stia già consolando. Nella varie intervista che ha rilasciato, il conduttore di Made in Sud ha più volte detto che da ora in poi non racconterà più nulla della sua vita privata ai giornali chiedendo ai propri fan un po’ di discrezione.

Ma nelle ultime ore Diva e Donna e Libero hanno sganciato una nuova bomba mediatica che parla di un possibile incontro fra il padre di Santiago e una star della televisione italiana. Di chi si tratta? Ovviamente sul web è scattato il toto-nome.

Le indiscrezioni di Libero sul ballerino napoletano

A quanto pare una nota soubrette del nostro Paese abbia passato la serata con Stefano De Martino e addirittura abbia totalmente perso la testa per lui. Sul sito di Libero si legge che nella complicata vicenda della separazione tra Belen Rodriguez e il ballerino partenopeo è spuntata un terzo incomodo, anzi una terza incomoda.

Si tratterebbe di un’importante donna che fa parte del mondo dello spettacolo e che avrebbe perso la testa per il presentatore di Stasera Tutto è Possibile. Nel periodo della prima separazione tra la modella argentina e l’ex marito, un’importante vip avrebbe trascorso una sola serata prendendo una cotta per lui.

Le nuove rivelazione del periodico diretto da Alfonso Signorini

Stando a quanto riportato da Chi, il periodico di gossip diretto da Alfonso Signorini, fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe finita per problemi di incompatibilità. Nella nota rivista edita da Mondadori si legge la conduttrice di Tu si que vales ha reagito bene, rendendosi conto che quella non era la sua strada, di conseguenza ha ricominciato a vivere.

“Non curandosi, come sempre, delle apparenze. A chiudere è stato Stefano, dopo che era stato proprio lui a cercare un rappacificamento lo scorso anno. Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura. Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura”, conclude il settimanale di gossip.