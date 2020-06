Mara Venier prende le difese di De Martino “Stefano nemmeno le guarda”

Mara Venier, la crisi tra Stefano e Belen è vera, ma il motivo…..

Mara Venier durante la puntata di Domenica In del 21 giugno 2020 ha avuto come ospite Stefano De Martino, il ballerino che insieme a Belen Rodriguez cavalca l’onda della cronaca cosa ormai da diverse settimane.

I due sono al centro del gossip a causa della relazione che fa incuriosire il mondo social. I paparazzi sono sempre all’attacco, in attesa di scoprire qualche esclusiva novità. I due stanno vivendo un periodo di dura crisi che potrebbe averli separati definitivamente.

Non si è ancora capito il motivo scatenante, ma si è parlato di tradimento in particolar modo da parte di Stefano De Martino. Così la conduttrice di Domenica In ha scelto di prendere le sue parti, affermando che Stefano non è un traditore, molte gli vanno dietro ma lui non le guarda nemmeno. Addirittura nei giorni scorsi si è parlato di una donna molto famosa appartenente al mondo dello spettacolo che dopo un’uscita insieme avrebbe perso la testa per il ragazzo.

Mara Venier e Biagio Izzo affermano: “Non è come lo dipingono”

Mara Venier ha quindi precisato che il ballerino non è come lo stanno dipingendo, anzi, sostenuta da Biagio Izzo in collegamento da Napoli, dice che è uno dei pochi ragazzi che le respinge tutto. Non è un abile Dongiovanni, è soltanto un bellissimo ragazzo. Molte donne son pronte a cadere ai suoi piedi al minimo segnale, che però da lui non parte facilmente.

A proposito di questo non si fa attendere la frecciatina ironica di De Martino che potrebbe non essere una semplice battuta ma qualcosa di più. Ha affermato di essere ateo e di aver deciso di non professare più la religione delle donne. Anche in questo caso Mara ha deciso di rispettarlo, così ha chiesto ai fan di Instagram di mantenere il rispetto nei loro confronti, di non esagerare anche perché c’è di mezzo un bambino di 7 anni.

Santiago soffre il distacco dei genitori per la seconda volta

Bisogna essere rispettosi ed andare con i piedi di piombo soprattutto per il piccolo Santiago che è tanto legato ad entrambi. Vuole loro bene e non deve soffrire più perché non lo merita. Già in passato è stato tanto male e adesso la situazione si è riproposta ma è il caso di renderla il più leggera possibile.

Ad ogni modo ciò che risalta agli occhi è che ormai Stefano ama partecipare ai programmi per parlare però di vita lavorativa e non più di vita sentimentale