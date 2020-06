Michelle Hunziker posta foto e scoppia il caos “Nessuna pulizia, nessun igiene” (FOTO)

Michele Hunziker condivide un attimo quotidiano e scoppia il dramma

su Instagram sul letto con le sue piccole Celeste e Sole, sono tutte e tre bellissime e tra l’altro è impossibile non notare quanto si somiglino. Fin qui nessun problema se però sul letto con loro non fossero presenti anche i tre cagnolini della famiglia Trussardi Hunziker. Così è successo di tutto.

La foto mostra una famiglia felice, piace tantissimo Michelle ai suoi fan soprattutto quando mostra attimi del suo quotidiano condividendo senza timore. Ed ecco che riesce a prendere tantissimi like in pochi istanti ma allo stesso tempo anche tanti commenti negativi e critiche.

Michelle Hunziker, cani sul letto si, cani sul letto no?

Michelle Hunziker è stata criticata perché gli amici pelosi fanno parte del quartetto familiare, anche fisicamente, sul letto. Secondo il parere di molti follower su Instagram sarebbe il caso di amare e volere bene ai cani che meritano affetto, coccole e cure, ma lontani dalle lenzuola. Soprattutto quando ci sono di mezzo dei bambini.

C’è chi sostiene che far salire gli animali sul letto sia poco igienico, anche se si tratta di animali curati perchè potrebbero essere gli animali più curati al mondo, ma rimangono tali punto. Allo stesso tempo gli esperti affermano che fare spazio sul letto agli amici pelosi a quattro zampe non è un problema, non è un rischio per l’uomo. Anzi se ci sono dei bambini in casa è un comportamento raccomandabile ed apprezzato perchè i bambini fanno così le loro prime esperienze. Animali e piccoli a stretto contatto? Non ci sono problemi.

La famiglia Hunziker Trussardi ha accolto i pelosetti come componenti della famiglia

La bella tedesca ha sempre amato i suoi pelosetti proprio come il resto della famiglia che li accoglie in casa come fossero degli esseri umano. Quindi che salgono sul letto in compagnia delle sue figlie, non appare strano nè a Michelle nè ai componenti della famiglia. Ciò non toglie che per la prima volta i suoi follower si sono totalmente scagliati contro di lei.

Al momento la donna ha scelto di non rispondere alle critiche che si sono accumulate in pochissime ore, tanto non sembra essere il tipo di donna che cambia le sue abitudini per piacere agli altri. Molto probabilmente non risponderà nemmeno, e qualora dovesse farlo, conoscendo il suo carattere peperino, lo farà tra una battuta ironica e l’altra.