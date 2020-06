“Non si fa prendere per i fondelli, li ha fatti tutti neri…”: Barbara Palombelli, la rivelazione di un collega

Roberto Alessi fa una dichiarazione su Barbara Palombelli

Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, nella rubrica curata da lui stesso ha detto la sua sulle recenti dichiarazioni fatte da Barbara Palomelli, giornalista e volto noto di Mediaset. Quest’ultima non molto tempo fa ha rilasciato un’intervista a La Stampa e l’opinionista dei programmi Rai e del Biscione ha detto: “Li ha fatti tutti neri”. Ovviamente il professionista si riferiva a Sala e Zingaretti. Stando alle parole della conduttrice di Forum, quest’ultimi l’avrebbero presa per i fondelli perché aveva paura del Covid-19 e la invitavano a prendere l’aperitivo.

“Milano riparte, poi s’è visto come è andata. A me ha svegliata Melania Rizzoli che mi inviava gli algoritmi dove si vedevano i centomila contagi in prospettiva. All’inizio tutti facevano ironia sul virus dopo un paio di settimane hanno fatto retromarcia”. Ricordiamo che la padrona di casa di Stasera Italia è stata una delle prime che sul piccolo schermo ha mostrato al pubblico come proteggersi da questo virus.

Le vacanze della conduttrice Mediaset

Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 non è ancora terminata, molti personaggi del mondo dello spettacolo non hanno rinunciato alle vacanze estive. A differenza degli altri anni, in molti hanno optato per delle ferie nella nostra meravigliosa Penisola. Il magazine Chi ha rivelato ai suoi lettori alcune mete che i vip hanno scelto per rilassarsi in questi mesi caldi dell’anno.

Tra questo anche Barbara Palombelli che, dopo una stagione alla guida di Forum, Lo Sportello di Forum e Stasera Italia ora si gode un meritato riposo. Raggiunta da un giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini, la professionista romana ha confidato di si recherà nella sua seconda casa ad Anzio: “Resto vicino a Roma sia perché quest’estate non voglio prendere alcun aereo sia perché comunque avrò qualche riunione i promo”.

Barbara Palombelli svela la data d’inizio di Forum 2020/2021

La stagione 2019/2020 di Forum si è chiuso con largo anticipo a causa della pandemia sa Coronavirus. La nuova edizione, invece, prenderà il via partirà lunedì 14 settembre alle ore 11 su Canale 5. Sempre nella medesima fascia oraria dopo Mattino 5 condotto ancora una volta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

A rendere nota la notizia ci ha pensato la stessa conduttrice Barbara Palombelli attraverso un’intervista al periodico Chi. Alla rivista la donna ha confessato che i suoi tre programmi non si scrivono da soli, quindi ha deciso di passare le vacanze estive vicino alla Capitale.