Nina Moric, dedica speciale per Fabrizio Corona: ecco perché Carlos sta sempre con lui (FOTO)

Dopo anni turbolenti, il rapporto tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembra aver trovato una certa serenità. I due, infatti, stanno trascorrendo molto tempo insieme, specie per il bene di loro figlio Carlos.

In alcune recenti Instagram Stories, la Moric ha voluto spendere parole decisamente positive nei confronti del suo ex ed ha dato anche qualche ulteriore chiarimento su vicende familiari. Nello specifico, ha chiarito il motivo per il quale Carlos sta trascorrendo molto tempo con suo padre.

Nina felice del rapporto tra Carlos e Fabrizio Corona

Nina Moric sembra, finalmente, aver superato il momento buio vissuto nei mesi passati ed ha riscoperto una certa sintonia anche con il suo ex Fabrizio Corona. La donna ha ammesso di nutrire un amore incondizionato per il suo ex ed è felicissima che suo figlio stia trascorrendo molto tempo con suo padre. Nina ha detto che, molto presto, lei e il giovane partiranno per le vacanze. Si tratta di una piccola fuga a cui, purtroppo, Fabrizio non potrà prendere parte a causa dei provvedimenti giuridici che pendono sul suo capo.

Proprio per tale ragione, la modella sta facendo trascorrere ai due uomini più importanti della sua vita, quanto più tempo possibile insieme. Carlos, che ormai è diventato un giovanotto, è molto sereno e contento di aver riscoperto una certa sintonia con suo padre. La Moric, poi, ha ironicamente alluso al fatto che si sente un po’ esclusa nell’ultimo periodo, a causa della forte sintonia creatasi tra i due. (Continua dopo la foto)

La Moric si è fidanzata?

Dopo questa piccola battutina, però, Nina Moric non ha potuto fare a meno di dichiarare il suo amore nei confronti di Fabrizio. Il sentimento, però, non sembra condurre la coppia verso un ritorno di fiamma. La croata, infatti, di recente è apparsa in video con un altro uomo. I due si sono mostrati in atteggiamenti alquanto romantici. Questo dettaglio sta lasciando intendere che tra i due sia sbocciato qualcosa di molto importante.

Per adesso, però, la protagonista non ha voluto sbilanciarsi in merito alla vicenda e si è limitata semplicemente a mostrarsi serena e tranquilla. Proprio alcune ore fa, infatti, l’ex di Favoloso ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha fatto un discorso inerente l’importanza del rispetto all’interno di un rapporto. A suo avviso, infatti, due persone possono essere diverse su tanti aspetti, tuttavia, non deve mai venire meno il rispetto.