Festa da Amadeus, Paola Minaccioni vince tanti soldi

Vittoria a Soliti Ignoti

Festa da Amadeus nel programma Soliti Ignoti. Il quiz andrà in onda fino a mercoledì 1 luglio. Dal giorno successivo andrà in onda Techetechetè, come succede ogni estate su Rai 1. Inutile dire che, anche quest’anno, Soliti Ignoti si è confermato leader d’ascolti nella fascia dell’access prime time.

Crollo di ascolti, invece, per il programma rivale Striscia La Notizia che si appresta a chiudere con una media ascolti inferiore al 18%. Si tratta di un record negativo per la trasmissione ideata da Antonio Ricci e condotta, in questi ultimi mesi, da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Concorrente della puntata di mercoledì 24 giugno, l’attrice comica Paola Minaccioni.

Puntate vip da Amadeus

Nel mese di maggio è tornato in onda Soliti Ignoti dopo che a marzo è stato sospeso, causa Covid-19. Ci sono state delle variazioni, a partire dai concorrenti che sono tutti vip e al fine di rendere adeguato il gioco in tempi di virus: gli ignoti in piedi sul podio sono distanziati dal plexiglas, mentre il concorrente quando vuole avvicinarsi a loro deve rispettare una certa distanza.

Le vittorie dei concorrenti andranno devoluti alla Caritas di Roma. Tra i vincitori di queste puntate speciali, possiamo segnalare gli attori Riccardo Rossi, Neri Marcorè e la giornalista del TG1 Laura Chimenti che tutti noi ricordiamo anche per la sua presenza al Festival di Sanremo 2020, condotto proprio da Amadeus e nel quale ha letto una sua lettera dedicata ai suoi figli. Si tratta delle ultime puntate stagionali di Amadeus ed i Soliti Ignoti-Il Ritorno. Da giovedì 2 luglio, alle ore 20:30, tornerà una nuova edizione di Techetechetè, il programma dove vengono mostrati video storici riguardanti i programmi Rai.

Paola Minaccioni vince

C’è stata aria di festa da Amadeus nel programma Soliti Ignoti. L’attrice Paola Minaccioni è stata concorrente nella puntata di Soliti Ignoti-Il Ritorno, condotto da Amadeus ed andata in onda mercoledì 24 giugno 2020. L’attrice, inizialmente, ha conquistato 27.000 euro. Dopodichè, causa dimezzamento degli ignoti, il montepremi è sceso a 13.500.

Il montepremi vinto è stato di euro che sarà devoluto alla Caritas di Roma. Una bella notizia dunque per il programma di Amadeus che, come sta succedendo per L’eredità di Flavio Insinna, si sta totalmente dedicando alla beneficenza.