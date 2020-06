Grande Fratello Vip: altre due donne verso la firma, una giornalista e una nota influencer

Pare che altre due donne siano vicine alla possibilità di partecipare alla quinta edizione del reality. Ecco le ultime indiscrezioni

Grande Fratello Vip: altre due donne verso la firma

La quinta edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda su Canale 5 a settembre o al massimo nella prima metà di ottobre. L’edizione condotta da Alfonso Signorini, che ha incontrato anche molte difficoltà dovute al Coronavirus, ha convinto i piani alti tanto da rimandare il format condotto da Barbara D’Urso.

Il conduttore è già al lavoro da tempo, ma tutto quello che sappiamo è che sarà affiancato sicuramente da Pupo, nel ruolo di opinionista, e che ci sarà di nuovo il doppio appuntamento settimanale. In queste settimane stanno circolando molti nomi di vip che potrebbero varcare la porta rossa di Cinecittà. Ad esempio, sembra certa la presenza di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento.

In queste settimane sono stati fatti altri nomi, come quelli di Rosanna Cancellieri e Vera Gemma. Le due donne hanno, però, parlato a riguardo. La prima ha smentito categoricamente: nessuna proposta e nessuna intenzione di partecipare al Grande Fratello Vip. La seconda, invece, è molto interessata, ma non c’è ancora nulla di concreto.

Ebbene, adesso TvBlog ha lanciato un’altra interessante indiscrezione per tutti gli appassionati del reality. Pare che una giornalista e una nota influencer abbiano sostenuto il provino. Si tratta di Annalisa Chirico, giornalista de Il Foglio, e Chiara Nasti. Quest’ultima è stata una ex naufraga de L’Isola dei Famosi (si è ritirata dopo pochi giorni per mancanza del suo fidanzato) ed è stata al centro delle polemiche sui social nelle settimane scorse per aver sbagliato un tatuaggio.

Le ultime indiscrezioni

Nel web, come ogni anno, si stanno leggendo molti nomi. Pare che abbiano sostenuto il provino anche Rocco Siffredi, Filippo Bisciglia, Gabriel Garko, ma ovviamente non c’è nulla di confermato. Quello che è certo è che molti attori e cantanti, che non hanno potuto lavorare in questi mesi per ovvi motivi, si sono candidati. Quindi, potremo vedere nel cast persone insospettabili che hanno deciso di avere fiducia in Alfonso Signorini.

Inoltre, alcuni ex tronisti si sono candidati, come Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro, convinti di poter intrattenere piacevolmente il pubblico. Infine, potrebbero esserci nel cast coppie di famosi come unico concorrente: sono trapelati i nomi di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Andrea Damante e Giulia De Lellis, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.