Jeremias Rodriguez fidanzato, chi è la donna che lo ha conquistato?

Jeremias Rodriguez, la bella Deborah è riuscita a fargli battere il cuore

Jeremias Rodriguez potrebbe essere nuovamente innamorato. Il ragazzo non è solito parlare della sua vita privata, per questo motivo chi lo segue sui social cerca di cogliere qualsiasi messaggio da ogni post e foto pubblicata. Ogni cosa potrebbe essere un indizio, potrebbe svelare qualcosa di più sulla sua vita sentimentale e non. Le ultime foto rese pubbliche dal fratello di Belen lo ritraggono insieme ad una ragazza mai vista. Nessuno in realtà li ha mai visti insieme fino ad ora, si chiama Deborah e non è conosciuta.

Adesso ci si chiede se si tratta di una semplice amica con la quale sta trascorrendo questi giorni oppure è qualcosa di più. Secondo gli scatti che il ragazzo ha pubblicato, tra loro due c’è qualcosa di più di un rapporti di amicizia. Potrebbe non trattarsi di fidanzamento, ma non si tratta di certo di una semplice amica.

Jeremias Rodriguez, tra lui e la ragazza c’è feeling e complicità

Jeremias Rodriguez in una delle foto pubblicate ha la mano sul braccio di qualcuno che non si vede bene. Lui però ha taggato questo qualcuno e si tratta di lei. Quel gesto, quella posizione sta ad indicare la grande confidenza tra loro due. Poi ci sono altre foto in cui la ragazza è taggata e i due sono abbracciati.

Il modo in cui si abbracciano non sembra essere il modo in cui due amici si dimostrano affetto. Ecco perchè non si può pensare che tra loro ci sia qualcosa di più, ma si tratta soltanto di un’ipotesi. Non si può nemmeno parlare di certezza data soltanto dalle foto, ma è già qualcosa. Il dubbio si insinua abbastanza bene.

Tra lui e Stefano tutto procede alla grande, nonostante tutto

Che lui le lasci un tag qua e la potrebbe anche essere un modo per lanciare un messaggio senza essere chiari e diretti. Così Jeremias potrebbe voler fare capire che si è nuovamente innamorato e che lei sia riuscita a fargli battere il cuore proprio come la prima volta. Ha quindi lasciato cadere nel dimenticatoio la storia come Soleil Stasi durata pochissimo ed è ripartito da zero.

Proprio in questi giorni si è parlato di lui a causa della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Lui è intervenuto perché si diceva che a causa della rottura tra la sorella e Stefano, lui avesse interrotto qualsiasi tipo di rapporto anche con Stefano. In realtà, secondo quanto lui stesso ha affermato, continuano ad essere amici come sempre come se niente fosse successo.