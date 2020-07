Dopo Magalli, anche Rita Dalla Chiesa contro Adriana Volpe: “Così lei la pianta di fare la vittima e di parlare male di lui”

Ascolti flop per Ogni Mattina

Ebbene sì, gli ascolti di Ogni Mattina non vogliono proprio decollare. Il nuovo format di TV8 condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe non sta ottenendo i risultati sperati. Di questo ne sta festeggiando una persona in particolare che non si è nascosta ad esprimerlo sui social network.

Stiamo parlando di Giancarlo Magalli che da anni è in guerra con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4. Dopo le frecciatine a distanza tra i due ex colleghi, nelle ultime ore sono arrivate anche le critiche di Rita Dalla Chiesa nei confronti dell’ex gieffina. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Guerra a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli

Il programma di TV8 Ogni Mattina non vuole sentire ragioni: i dati Auditel sono piantati intono all’1%di share e meno di 80 mila telespettatori. Si tratta di ascolti estremamente bassi che possono provocare la chiusura anticipata del format. Ovviamente l’eterno rivale della Volpe, Giancarlo Magalli non si è tirato indietro nell’esprimere il proprio giudizio riguardo Adriana e gli ascolti flop. Anche se il conduttore de I Fatti Vostri non l’ha menzionata, su Facebook era più che evidente il riferimento.

Nello specifico, il professionista romano ha pubblicato e poi cancellato un’immagine nella quale c’è scritto a carattere mastodontico 0.9%, più l’emoji della faccina che invita a fare silenzio. Tra i commenti anche la frase: “Chi deve capire capisce. Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”. (Continua dopo il post)

Giancarlo Magalli percula Adriana Volpe: «0,9%․ Chi deve capire capisce» 😂😂😂https://t.co/DFaMAxxYuT — Davide Maggio (@davidemaggio) July 7, 2020

Rita Dalla Chiesa critica Adriana Volpe e il popolo del web non la perdona

Oltre alla critica di Magallli è arrivata anche quella di Rita Dalla Chiesa. Durante Quando il blogger Davide Maggio ha postato sul suo profilo Twitter un articolo che riportava la notizia, la giornalista napoletana ha risposto con l’emoticon che sorride con le lacrime di gioia. A dire la verità non è la prima volta che la saggia di Italia Sì si scaglia contro Adriana Volpe. Tempo fa, sull’ex concorrente del GF Vip 4 diceva: “Io aspetto il confronto Magalli – Volpe. Così lei la pianta di fare la vittima e di parlare male di lui e della Rai”.

La reazione dell’ex conduttrice di Forum non è piaciuta agli utenti web, che si sono scagliati contro di lei. “C’è chi conduce un programma tutto suo e c’è chi rosica nei social, chi sta meglio cara Rita?”; “Complimenti signora Dalla Chiesa per il rispetto che mostra nei confronti di una collega“. Ma la diretta interessata non è rimasta a guardare replicando così: “Ma si scandalizzi per le cose serie…. non per una risata!!!!!!”.