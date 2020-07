Paola Perego, il retroscena: “Sono andata dall’esorcista, sentivo che stavo morendo…”

Paola Perego e la frase choc contenuta nel suo libro: ‘Sentivo che stavo morendo, sono andata dall’esorcista’

Dopo un periodo di lontananza dal piccolo schermo Paola Perego è pronta per prendere le redine di un nuovo programma. Ad annunciarlo è stata lei stessa e in autunno la rivedremo in televisione. Al momento la moglie di Lucio Presta si sta godendo le vacanze estive insieme alla sua famiglia e sta promuovendo il suo libro ‘Dietro Le Quinte delle mie Paure’.

Al suo interno sono riportati i momenti più bui della sua vita ovvero quando la professionista romana soffriva di attacchi di panico. Ma una frase in particolare ha lasciato a bocca aperta tutti i lettori, eccola: “Sentivo che stavo morendo, sono andata dall’esorcista…”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato la conduttrice de La Talpa.

La conduttrice Rai si è rivolta ad un prete per farle praticare un esorcismo

Come riporta vari portali web, nel presentare il suo libro Paola Perego ha fatto delle confessioni scioccanti e inattese. “All’improvviso senti che stai morendo e nessuno ti può salvare. Stai per essere aggredita da una belva feroce. Peccato che la belva feroce non esiste, sei tu”, ha rivelato la conduttrice che molto presto tornerà in Rai alla guida di un nuovo programma.

La moglie del manager dei vip Lucio Presta ha detto anche di essersi rivolta a Don Luigi per praticarle un esorcismo: “I miei genitori erano disperati, mi vedevano star male. Sembravo una posseduta. Mi hanno fatto bruciare cuscini e materassi”.

L’appello di Paola Perego ai suoi fan

Ma lo sfogo di Paola Perego non è terminato qui. Infatti la nota ex conduttrice di Buona Domenica ha lanciato anche un appello a tutti color che la seguono in televisione e sui suoi canali social. Il noto portale ha riportato le sue parole.

“Mi sento di dire solo un’ultima cosa, non sottovalutate mai i mali dell’anima, non vergognatevi di chiedere aiuto, ma parlatene, tirate fuori quello che avete dentro. Quando lo farete, scoprirete che lì, ad aspettarvi oltre la vostra corazza di paure, c’è un mondo che può capirvi e darvi una mano”, ha affermato la professionista romana che per anni ha avuto una guerra aperta con i suoi attacchi di panico che poi per fortuna è riuscita a controllare.