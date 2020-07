C’è tempo per…, Kledi Kadiu rompe il silenzio su Maria De Filippi: “Ci sentiamo…”

Kledi Kadiu parla di Maria De Filippi

Continua la programmazione di C’è tempo per…, il programma mattutino di Rai Uno condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Ospite della puntata in onda mercoledì 15 luglio 2020 è stato Kledi Kadiu insieme alla compagna Charlotte Lazzari. Parlando con i due conduttori, il danzatore albanese ha parlato a lungo della sua carriera e in particolare del suo esordio sul piccolo schermo, un successo dovuto a Maria De Filippi. Per tale ragione l’ex ballerino di Amici ha voluto dire la sua sul suo attuale rapporto con la moglie di Maurizio Costanzo.

“Siamo in contatto tutt’ora. Io non lavoro più con lei da tre anni ma questo non vuol dire che non ci sentiamo più, rimangono i contatti, gli affetti. Io ho cambiato città quindi è difficile avere questa quotidianità ma ci sentiamo telefonicamente”, ha rivelato il professionista. Quest’ultimo inoltre, ha smentito categoricamente che tra lui e Queen Mary ci sono stati dei malumori.

Il ballerino svela il motivo del suo addio ad Amici

Intervistato a C’è tempo per… da Anna Falchi e Beppe Convertini, l’ospite Kledi Kadiu ha rotto il silenzio svelando la ragione per la quale detto addio ad Amici, il talent show di Maria De Filippi in cui per anni è stato danzatore professionista, ma anche insegnante. “Mi sono trasferito a Rimini, è stata una scelta ponderata e voluta per tanti motivi. Per questa ragione non ho la possibilità di seguire la scuola come vorrei, essendo io fisicamente lontano e impegnato in tutta Italia”, ha riferito l’albanese che da anni vive nel nostro Paese.

Quindi non c’è stata nessuna incomprensione con Quenn Mary e la scelta di laciare il programma è dovuto solo per questioni logistiche. Ovviamente Kladi ha detto di essere molto grato alla De Filippi e Maurizio Costanzo per le opportunità che gli hanno dato.

Kledi Kadiu e il suo matrimonio con Charlotte Lazzari

Nella sua ospitata a C’è tempo per…, Kladi Kladiu ai padroni di casa Anna Falchi e Beppe Convertini ha parlato anche della sua vita privata e sentimentale. Il ballerino albanese è felicemente sposato con Charlotte Lazzari e dal loro amore è venuta al mondo una figlia, Lea, che ora ha quattro anni e mezzo.

La consorte del professionista,anch’essa ospite nel programma mattutino di Rai Uno, ha confessato cosa l’ha colpita maggiormente: “Lui è molto più determinato di me e io avevo bisogno di qualcuno come lui, che mi infondesse sicurezza”.