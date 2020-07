Temptation Island spoiler quarta puntata, Lorenzo perde il controllo, il web esplode: “Ha davvero esagerato” (VIDEO)

Questa sera, giovedì 23 luglio, andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island e gli spoiler sono molto interessanti. Dopo la diffusione della clip in cui si vede Antonella Elia stare male dopo un filmato di Pietro, è pervenuto anche un altro video.

Sul profilo Instagram della trasmissione, infatti, è apparsa un’altra anticipazione che riguarda Lorenzo e Manila. L’ex calciatore ha visto qualcosa di inaspettato sulla sua donna al punto da avere una reazione spropositata. Il web non ha potuto fare a meno di intervenire.

Lorenzo perde le staffe nella quarta puntata di Temptation Island

Lorenzo Amoruso è tra i personaggi più apprezzati di questa edizione di Temptation Island, ma ciò che vedremo nella quarta puntata potrebbe far cambiare idea a molti. Nella clip in questione si vede il protagonista avere una reazione molto pesante dopo aver preso visione di alcuni filmati inerenti la sua donna. L’ex calciatore pare si stia rendendo conto di aver idealizzato troppo la sua compagna e il suo amore e adesso ne sta pagando le conseguenze. Nella clip in questione, infatti, Lorenzo ha gettato per aria cuscini ed ha pronunciato frasi molto forti.

Il protagonista ha detto di essere in procinto di perdere la testa. In seguito, ha anche mandato a quel paese la sua donna. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, però, non sappiano cosa possa aver combinato nel dettaglio Manila. La donna si è molto avvicinata ad un tentatore e probabilmente si è lasciata andare un po’ troppo per generare nel suo uomo una reazione simile. (Continua dopo il video)

I commenti del web

Ad ogni modo, molte persone hanno commentato gli spoiler sulla quarta puntata di Temptation Island. La maggior parte delle persone ci ha tenuto a mettere in evidenza il fatto che Lorenzo sia una persona molto razionale e obiettiva quando si parla degli altri. Nel momento in cui, però, si comincia a parlare di lui, non riesce più ad essere così controllato. Per molti, quindi, la reazione avuta in questo filmato è davvero esagerata e, soprattutto, spropositata.

Altri utenti un po’ più malpensanti, invece, si sono stupiti di tanta rabbia ed hanno cominciato a credere che i due protagonisti stiano recitando un copione. Risulta alquanto assurdo secondo diverse persone che il concorrente sia esploso così tanto dinanzi a filmati che, probabilmente, non celano nulla di così grave.