Un posto al sole, spoiler 27 luglio 2020: Rossella e Silvia in contrasto

Vediamo insieme le anticipazioni della soap opera partenopea Un posto al sole, in onda su Rai 3 lunedì 27 luglio 2020. Eugenio sta facendo di tutto per catturare Tregara, ma l’impresa sembra più difficile del previsto.

Mariano infatti ricatta Alberto che, impaurito, non sa come liberarsi di Nicotera e della sua insistenza nel voler carpire quante più informazioni possibili. Nella vita privata, Eugenio non sta passando un bel periodo. Per cercare di dare un po’ di respiro al suo matrimonio, ha promesso a Viola di passare una notte romantica con lei.

Nelle puntate settimanali di Un posto al sole, le cose si complicheranno ancora di più. Eugenio infatti si avvicinerà a Susanna per tentare di incastrare Tregara. Il loro sarà solo un rapporto lavorativo o c’è qualcosa di più? Dopo un lungo periodo di pace, Silvia si troverà nuovamente alle prese con le differenze di vedute di Rossella.

Un posto al sole anticipazioni lunedì 27 luglio 2020 su Rai 3

Viola starà sempre più male nel corso dei prossimi episodi della soap ambientata a Palazzo Palladini, Un posto al sole. Gli spoiler svelano che Eugenio non riuscirà a tranquillizzarla in merito ai rischi legati alla sua professione. Lo strano rapporto tra Nicotera e Susanna farà invece impensierire Niko, che temerà che tra la sua compagna e il magistrato ci sia qualcosa che vada oltre il semplice rapporto professionale.

In effetti Susanna è molto vicina ad Eugenio e spesso pensierosa. Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano però che l’avvocatessa tranquillizzerà Niko, assicurandogli di essere innamorata di lui. Intanto, Patrizio sarà preoccupato per Clara, dopo aver sentito le urla provenire dall’appartamento di Alberto.

Guido e Mariella verso il matrimonio

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda lunedì 27 luglio 2020 su Rai 3 vedremo Silvia rispolverare vecchie questioni con Rossella. Madre e figlia sembravano aver trovato una buona intesa, ma nei prossimi episodi le due andranno in rotta di collisione. L’assenza di Teresina, capace di mediare nelle situazioni più difficili, si farà decisamente sentire.

Infine, le anticipazioni dell’episodio di Un posto al sole di lunedì raccontano che tutto sarà pronto per il matrimonio di Guido e Mariella. Non è stato facile organizzare tutto, anche per la scelta dei testimoni. I promessi sposi però, dovranno fare i conti con un imprevisto che li metterà nuovamente alla prova. Si tratta di Dolly e del suo carattere particolare? Infine, Serena rifletterà sui suoi reali sentimenti dopo aver rivisto Filippo.