Il paradiso delle signore, puntata 29 luglio 2020: Cosimo nei guai

Proseguono con buoni dati di ascolto – se non ottimi- le repliche della soap opera punta di diamante di Rai 1 Il paradiso delle signore. cosa succederà nella puntata in onda mercoledì 29 luglio 2020? Brivio ha proposto a Rocco e Marina di essere i due protagonisti principali del suo fotoromanzo.

Lorena però, vessata anche da Irene, che nutre un forte interesse nei confronti di Rocco, ha preteso la parte. Per la Venere però ci sarà una brutta sorpresa, visto che Rocco affronterà Brivio e lo convincerà a dare un ruolo di spicco a Marina.

Nelle puntate della soap Il paradiso delle signore, a casa Cattaneo è scoppiato il caos. Silvia, dopo anni di silenzio, si è decisa a confessare a Luciano tutta la verità. La donna ha rivelato alla marito che Federico non è suo figlio ma che è stato concepito all’interno di una relazione clandestina. per Federico ti tratta di un momento tragico, Anche perché ha perso l’uso delle gambe in seguito ad un terribile incidente stradale.

Il paradiso delle signore, trama 29 luglio 2020 su Rai 1

Nella puntata in replica della soap Il paradiso delle signore che andrà in onda mercoledì, Cosimo si troverà nei guai. i dipendenti che lavorano nella sua fabbrica decideranno di incrociare le braccia e di non lavorare più, rendendo così impossibile la consegna dei vestiti in tempo per il grande magazzino. Nel frattempo, Vittorio si trova ancora lontano da Milano per organizzare al meglio la partecipazione all’expo, sicuramente una vetrina eccezionale per il Paradiso.

Marta è tornata al lavoro nonostante aver perso il bambino ed è stata accolta con gioia e dolcezza da parte di tutte le colleghe, che l’hanno coccolata e confortata. Per la donna sembra che la vita stia lentamente cominciando a sorriderle di nuovo. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, la Guarnieri manifesterà anche il desiderio di rimanere nuovamente incinta, dopo aver incontrato una vecchia amica che le darà una notizia interessante.

Proseguendo con le trame della soap opera Paradiso delle signore, vedremo che Clelia sarà alle prese con la corte di Ennio, deciso a conquistarla. l’uomo, ricco e potente, si è innamorato fin da subito della bellissima capo commessa e cercherà di fare colpo su di lei anche coinvolgendo il dolce Carletto. Infine, nella puntata in replica della soap Il paradiso delle signore in onda mercoledì 29 luglio 2020 su Rai 1, vedremo Irene furiosa per il riavvicinamento tra Rocco e Marina. Riuscirà a dividerli?