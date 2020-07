Il paradiso delle signore puntata 31 luglio 2020: la verità su Giuseppe

Cosa succederà nella puntata di venerdì 31 luglio nella soap opera Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1? Cosimo sta facendo i conti con lo sciopero nella fabbrica in cui vengono realizzati gli abiti per l’atelier e non sa come risolvere la complicata situazione. Federico, dopo l’incidente che gli ha causato la paralisi delle gambe, ha deciso di provare a rimettersi in gioco tornando a lavorare, mentre Luciano e Silvia sono in piena crisi matrimoniale.

Nelle puntate di questa settimana della soap Il Paradiso delle signore infatti, Luciano ha scoperto che Federico è figlio di Umberto Guarnieri. Silvia gli ha tenuto nascosta la verità per tutti questi anni e non sa come farsi perdonare. Rocco è innamorato di Marina, ma deve tenere a bada la rivalità di Irene. I due hanno anche ricevuto la proposta di essere i protagonisti del fotoromanzo di Brivio. Inoltre, Clelia è corteggiata da Ennio, deciso a farle voltare pagina.

Il Paradiso delle signore puntata venerdì 31 luglio 2020 su Rai 1

Come farà Cosimo a consegnare i vestiti in tempo? Nella puntata della seguitissima soap opera Il Paradiso delle signore, ci penserà Marta a trovare una soluzione che si rivelerà vincente. Nel frattempo, Agnese sta per scoprire la verità su Giuseppe Amato, partito per la Germania tempo fa. Pare che l’uomo non sia finito in prigione, come verrà a sapere Salvatore, andato in terra straniera in cerca di risposte.

Proseguendo con la trama de Il Paradiso delle signore, vedremo Luciano e Silvia sempre più distanti. Il ragioniere non riesce a perdonare la moglie per avergli tenuta nascosta la verità sulla paternità di Federico. Inoltre, Cattaneo sarà ancora adirato per il confronto avuto con Umberto il giorno prima. Dal canto suo, Federico capirà che tra i genitori qualcosa non va e pretenderà spiegazioni. Luciano e Silvia però non gli diranno nulla, preoccupati per la sua fragilità psicologica dopo l’incidente.

L’invito di Ennio

Nella puntata di venerdì 31 luglio 2020 della soap Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 in replica, Ennio Palazzi chiederà a Clelia di uscire con lui, coinvolgendo anche Carletto. La Calligaris però, pensa ancora a Luciano. Intanto, le operaie cessano lo sciopero alla fabbrica di Cosimo.

Infine, nella puntata de Il Paradiso delle signore di venerdì, Rocco sarà sempre più preso da Marina ma non avrà il coraggio di confessarle i suoi sentimenti. Salvatore tornerà dalla Germania con una notizia sconvolgente: Giuseppe non è stato arrestato e nasconde un retroscena a dir poco scioccante.