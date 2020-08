Uomini e Donne, Giovanna Abate si sfoga: ‘Con Sammy otto giorni che non hanno significato nulla’, poi sul riavvicinamento con Davide Basolo…

L’ex tronista ha deciso di rispondere ai rumors e alle domande che le arrivano ogni giorno. Ecco le ultime dichiarazioni di Giovanna

Uomini e Donne: Giovanna Abate si sfoga

Abbiamo conosciuto Giovanna Abate a Uomini e Donne prima come corteggiatrice di Giulio Raselli, poi, non essendo stata la scelta, come tronista. In quel percorso è arrivata alla fine con Sammy Hassan e Davide Basolo e ha scelto Sammy, consapevole di provare per lui qualcosa di molto forte. Tuttavia, dopo appena un paio di settimane i due si sono allontanati.

Da quel momento su di lei sono circolati tanti rumors e gossip. Prima la vedevano in discoteca baciare alcuni ragazzi, poi di nuovo vicina a Davide Basolo. Ma qual è la verità? Giovanna ha deciso di fare chiarezza in una nuova intervista rilasciata a SuperGuidaTv.

All’inizio, quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne, si sentiva un pesce fuor d’acqua tanto che ci ha messo un bel po’ di puntate prima di lasciarsi andare. Poi ha provato dei sentimenti e delle emozioni che non provava da tempo. Ad ogni modo, anche se si sente a suo agio davanti alle telecamere, non vuole fare altri programmi e non pensa nemmeno ad una seconda volta sul trono. È ancora troppo delusa da quello che ha vissuto.

Giovanna: ‘Con Sammy otto giorni che non hanno significato nulla, con Davide…

Per Giovanna è stata una doccia fredda essersi ritrovata single dopo appena dieci giorni dalla scelta. Per lei il tempo è stato veramente troppo poco per poter capire se poteva andare avanti tra lei e Sammy oppure no. Quegli otto giorni trascorsi con lui non hanno significato nulla.

Tuttavia, erano molto insistenti le voci di altri flirt durante l’estate ma l’ex tronista ha tenuto a precisare che si tratta di “scemenze”. Lei non ha mai visto quelle persone e se dovesse trovare qualcuno con cui iniziare una storia sarebbe la prima ad essere felice di mostrarlo a tutti. Non solo, ma ha anche smentito categoricamente un suo riavvicinamento a Davide Basolo.

L’opinione su Gemma e Temptation Island

Alla fine Giovanna ha anche parlato della frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli oltre che dell’ultima edizione di Temptation Island. Lei non si sente di giudicare Gemma per le sue scelte, però da amica l’ha sempre messa in guardia perchè Nicola non le piace. Invece, guardando il programma di Filippo Bisciglia in Manila Nazzaro ha visto la forza di sua mamma e questo le è piaciuto molto.