Giorgio Manetti di Uomini e Donne “Gemma e Sirius? Da applausi se..”,

Non tornerà a Uomini e Donne, arriva l’annuncio di Giorgio Manetti, anche se ammette che è stata una esperienza bellissima, e su Gemma dice la sua

Arriva la conferma da parte del gabbiano, ovvero Giorgio Manetti, della sua non partecipazione a Uomini e Donne. L’ex cavaliere, che ha militato per tanto tempo nel parterre del dating show, ha una sua opinione su quanto accade lì dentro. Di certo anche lui ha vissuto una bellissima esperienza, e lo ha detto più volte. Durante la sua permanenza nel programma è stato anche fidanzato con Gemma Galgani, che ancora oggi è in trasmissione.

Da oltre dieci anni, infatti, la dama torinese è protagonista del programma nella versione over. Di tutti i suoi corteggiatori, che sono stati tanti, Giorgio è stato quello che le era entrato nel cuore. Poi la loro storia è finita e i due hanno preso altre strade. La dama continua a far parlare di sé per i corteggiatori, ma mai come quest’anno le sue scelte hanno fatto discutere.

Giorgio Manetti dice la sua su Gemma e Sirius

Tutto è dovuto alla conoscenza che ha intrapreso con il giovane Sirius. Fra i due la differenza di età è notevole, ma a lasciare perplesso Giorgio Manetti è un altro dettaglio. Per lui conta soprattutto il fatto che Gemma e il giovane non abbiano creato qualcosa di bello. In un’intervista al settimanale Nuovo, Giorgio Manetti ha ribadito che ad oggi non saprebbe quale consiglio darle.

A distanza di 11 anni, che ha trascorso nella trasmissione, non ha creato una storia vera, che avrebbe senz’altro colpito i telespettatori. Secondo l’ex cavaliere la loro relazione non ha un reale fondamento. Lui che è stato all’interno del programma certe cose le sa benissimo e ne conosce l’esatta dinamica.

Manetti non ha alcuna intenzione di tornare

Giorgio Manetti è stato anche lui per diverso tempo nel programma e sa come funzionano certe cose. Conosce quello che è stato dietro le quinte e sa anche che a volte ad alcuni non è permesso di tornare. A prescindere da questo il Gabbiano ha comunque ben altri progetti e non ha benché la minima intenzione di venire a Uomini e Donne.

Non rinnega affatto quello che è stato, però qualcosa nell’ultimo periodo lo ha deluso. Giorgio attualmente è fidanzato con Caterina, e sta proseguendo con lei la sua vita. I due insieme convivono e la loro storia d’amore va a gonfie vele.