Pierluigi Diaco, smascherato il piano della Rai: il pubblico si accorge di tutto

Io e Te nella settimana di Ferragosto va in onda in differita

Come tutti ben sanno, a distanza di una decina di giorno dal suo centesimo compleanno di recente è venuta a mancare la grande Franca Valeri. Quest’ultima lascia un vuoto incolmabile soprattutto al padrone di casa di Io e Te Pierluigi Diaco. Per quale motivo? Il giornalista nella puntata andata in onda lunedì 10 agosto 2020 non l’ha potuto omaggiare come si deve.

Essendo nella settimana di Ferragosto i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di registrare le cinque puntate qualche giorno fa, di conseguenza non potevano sapere che la Signorina Snob sarebbe venuta a mancare. Di conseguenza, per omaggiare la Valeri c’è stata solamente una scritta in sovrimpressione. Ovviamente questo l’inconveniente che ha smascherato i piani di Pierluigi Diaco e degli autori del programma pomeridiano di Rai Uno.

L’omaggio a Franca Valeri con una sola scritta

Sicuramente se Io e Te sarebbe andato in onda in diretta, come al solito, il conduttore Pierluigi Diaco le avrebbe fatto un omaggio come si deve. Ma essendo la settimana di Ferragosto, anche lui e tutta la squadra del contenitore pomeridiano di Rai Uno si sono prrsi una piccola pausa mandando in onda delle puntate in differita.

Ma siccome qualche giorno fa se ne è andata una delle attrici più rappresentative del nostro Paese e che da poco aveva raggiunto il traguardo dei 100 anni, in fase di editing, alle immagini è stata aggiunta tale scritta in sovrimpressione: “Siamo tutti “cretinetti”, ciao Franca”.

La programmazione di Io e Te dopo Ferragosto

Nell’appuntamento di Io e Te andato in onda nel pomeriggio di lunedì 10 agosto 2020, il padrone di casa Pierluigi Diaco, in onda in differita, ha voluto rendere omaggio alla scomparsa Franca Valeri con una citazione dal film Il Vedovo. Una pellicola cinematografica che l’attrice impersonò al fianco di un altro grande professionista: Alberto Sordi.

Ritornando alla programmazione del rotocalco di Rai Uno, con molta probabilità tornerà in diretta la settimana prossima, ovvero dal 17 agosto sempre alla solita ora. Mentre il 4 settembre sarà l’ultimo giorno di messa in onda perché dal 7 partirà il nuovo programma di Serena Bortone. Un format che prenderà il posto dell’uscente Vieni da me di Caterina Balivo, al momento rimasta ai box.