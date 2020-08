Fausto Leali probabile concorrente del Grande Fratello Vip

Fausto Leali dopo Tale e Quale show, Ballando con le stelle e Music Farm ecco il Gf Vip

Fausto Leali potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello vip. La notizia è in rete, qualcuno non ci crede affatto, in realtà non è impossibile perché in passato il noto cantante ha partecipato ad altre esperienze televisive, quindi che adesso abbia partecipato ai casting per il reality show ha una elevata probabilità. Infatti qualche tempo fa lo abbiamo visto in Ora o mai più, faceva il coach. Poi a Music Farm un insieme di emozioni e trash, a Tale e Quale Show, a Ballando con le stelle, poi ha interpretato il mostro ne Il cantante mascherato.

Lui e Alfonso Signorini hanno un bellissimo rapporto, quindi è possibile in onore dell’amicizia che li lega, che il conduttore lo abbia tanto voluto nel cast. Gli opinionisti della nuova edizione promettono bene, di conseguenza anche il cast dei concorrenti sarà incredibile. Proprio come ogni anno Signorini promette e poi alla fine mantiene tutto quello che dice. Piano piano emergono sempre nuovi dettagli e nuovi nomi, quello di Fausto è uno delle tante sorprese.

Fausto Leali insieme a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, un cast eccezionale

Fausto Leali potrebbe essere affiancato a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, la coppia di fidanzati che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. In questo caso in realtà qualcosa che appare strano c’è. Che il conduttore li abbia convocati entrambi, insieme. Alfonso Signorini sembrerebbe essere tanto attratto da questi due nomi ma probabilmente ne sceglierà soltanto uno.

Per quanto riguarda Fausto Leali, il cantante qualche tempo fa aveva avuto problemi di salute. Per questo motivo era un pò scomparso dalle scene. Questo per lui potrebbe essere un modo per tornare in tv più carico di prima e per dimostrare di essere forte. Il Grande Fratello è stato un ottimo trampolino di lancio per molti personaggi, per lui potrebbe essere semplicemente un mettersi alla prova.

Ecco alcuni probabili nomi, smentita la notizia di Gabriel Garko

Ormai il nome di Antonella Elia è super confermato. L’anno scorso la donna ha fatto parte del Grande Fratello vip come concorrente, quest’anno è stata inserita come opinionista prendendo il posto di Wanda Nara. Altri nomi importanti venuti fuori proprio ieri sono Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Paolo Brosio.

L’unica ad essere stata rivelata fake news è quella che ha che fare con Gabriel Garko, mentre per quanto riguarda gli altri nessuna certezza, nessuna smentita. Non rimane che attendere l’arrivo di settembre per avere certezza sui nomi reali dei partecipanti.