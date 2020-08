Andrea Delogu costretta a chiarire a La vita in diretta estate: “Un piccolo incidente”

Andrea Delogu fa un chiarimento a La vita in diretta estate

Da qualche giorno La vita in diretta estate si sta occupando con maggiore interesse alla risalita di contagi da Coronavirus nel nostro Paese. I due padroni di casa Andrea Delogu e Marcello Masi hanno avuto modo di avere delle notizie molto più approfondite grazie alla presenza di Valerio Rossi Albertini. Quest’ultimo altri non è che un fisico e accademico italiano, specializzato in metodi di indagine teorici e sperimentali.

L’uomo, mentre spiegava al pubblico pomeridiano di Rai Uno il modo in cui le particelle del Covid-19 possono viaggiare in maniera invisibile nell’atmosfera, i telespettatori hanno notato una vistosa fasciatura alla mano sinistra. A quel punto, la conduttrice ha voluto fare un chiarimento. “Una piccola parentesi: tantissime persone hanno scritto ai social de La vita in diretta Estate chiedendo che cosa ti eri fatto alla mano. Un piccolo incidente, sta benissimo. Vero Valerio?”, ha detto la Delogu. Andiamo a vedere cos’altro è accaduto in trasmissione.

Prof. Valerio Rossi Albertini con una vistosa fasciatura alla mano sinistra

A La vita in diretta estate si parla dell’aumento di contagi da Coronavirus

