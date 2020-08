Marco Mengoni fa le sue vacanze in Italia: i sandali indosssati sollevano un polverone [FOTO]

Marco Mengoni ha scelto di fare le vacanze in Italia

Anche Marco Mengoni è uno dei personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, nel suo cado della musica, che ha deciso di trascorrere le sue vacanze estive nel Bel Paese. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, molti vip hanno scelto di non recarsi all’estero per mettere in repentino la propria salute, ma soprattutto per dare una mano alla ripresa dell’economia italiana.

Tra questi anche la fashion blogger Chiara Ferragni e il marito Fedez. Il nostro Paese non ha nulla da invidiare agli altri Stati, anzi è ricco di posti incantevoli e pieni d’arte, mare incontaminato e soprattutto cibo buonissimo. Nelle ultime ore il cantante nato da X Factor ha condiviso una foto in cui si trova ad Ostuni, in Puglia ma i follower non hanno apprezzato un accessorio indossato, ovvero i suoi sandali. Per quale ragione?

Il cantante mostra le sue vacanze estive ai follower

Marco Mengoni sta passando gli ultimi giorni di vacanze estive nel nostro Paese. Per tale ragione lo stesso cantante l’ha definita la mia “estate italiana”. L’ex allievo di X Factor è giunto ad Ostuni, una bellissima località della Puglia e subito dopo su Instagram ha condiviso una serie di scatti per raccontare ai follower le sue avventure.

“Mi pare di capire che le strade dell’estate italiana siano tutte in salita. Sempre che sia la strada giusta”, ha scritto Mengoni come didascalia delle immagini in questione. A causa della pandemia da Coronavirus i piani del professionista sono totalmente cambiati, quindi per lui non solo vacanze, ma anche lavoro. Purtroppo la possibilità di non realizzare dei concerti negli stadi è davvero brutto, ma per fortuna ci sono le vacanze a fargli godere dei momenti di puro relax. (Continua dopo il post)

Marco Mengoni criticato per i suoi sandali

Nella foto postata su Instagram si vede il bel Marco Mengoni indossare una camicia bianca, pantaloni corti neri e sandali. Per realizzare lo scatto il noto cantante si è per un attimo tolto la mascherina protettiva tenendola in mano. I numerosi follower dell’artista, guardando le immagini in questione, hanno notato i suoi sandali e sono giunte numerose critiche. “A parte i sandali, tutto perfetto”, ha scritto un internauta.

Altri utenti web non hanno commentato il tipo di calzatura indossata, ma gli hanno suggerito qualche itinerario per le sue vacanze estive, invitandolo a visitare altri posti della Puglia. Dopo le critiche ai sandali, il diretto interessato deciderà di cambiarli?