Barbara D’Urso contro la Rai per aver mostrato i suoi seni in prima serata: “A Mediaset non lo avremmo fatto”

Nel corso di una delle ultime puntate del programma Rai Techetechetè è stata mostrata una clip in cui è presente Barbara D’Urso in una mise un po’ osé. Lo scopo del programma era quello di mandare in onda un filmato inerente uno tra i primi esordi televisivi della donna.

La scelta, però, non è stata presa di buon grado dalla padrona di casa di molte trasmissioni Mediaset. In un’intervista rilasciata a La Stampa, infatti, la donna si è scagliata contro il competitor azzardando, addirittura, un paragone con l’azienda per cui lavora.

Lo sfogo di Barbara D’Urso contro la Rai

Barbara D’Urso ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato quanto accaduto in Rai durante una delle ultime puntate di Techetechetè. In tale occasione sono state mostrate ai telespettatori delle immagini relative ad un topless della conduttrice Mediaset. Le immagini sono divenute virali ed hanno fatto indignare Lady Cologno. Quest’ultima, infatti, ha asserito di reputare un po’ bizzarra la scelta compiuta dai suoi rivali nel lavoro, specie per il fatto che lei ha lavorato per diverso tempo in Rai.

La donna ha precisato che, solitamente, non è suo uso quello di commentare ciò che dicono di lei sul web, ma stavolta ha sentito l’esigenza di esprimere la sua posizione. La D’Urso, dunque, ha detto che la clip avrebbe dovuto oscurare il suo seno in bella mostra, specie per l’orario in cui va in onda il programma. Ad ogni modo, si sarebbe trattato proprio di una forma di rispetto.

La replica del Web

Nel corso del suo sfogo, Barbara D’Urso ha accusato la Rai dicendo che in Mediaset non avrebbero mai assunto un comportamento simile. Nel frattempo, molti utenti del web stanno replicando alle parole di Barbara facendo capo alle foto che è solita condividere sui social. Nei suoi post, infatti, la presentatrice appare spesso in vesti succinte, pertanto, molti utenti del web non comprendono perché si sia indignata così tanto.

Proprio al di sotto di una delle sue ultime foto, numerose persone l’hanno esortata a coprirsi di più, specie in virtù della sua età. Altri, invece, sono stati un po’ più velenosi ed hanno addirittura accusato la protagonista di sembrare un trans. Inoltre, c’è stato anche chi le ha consigliato di usare i filtri di Instagram in modo più appropriato dato che, talvolta, sembra sia posseduta.